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На перекрёстке Карамзина и Кошевого столкнулись легковушки, двух человек увезли на скорой

Очевидцы услышали громкий удар примерно в 50 метрах от места ДТП.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде на перекрёстке улиц Карамзина и Кошевого столкнулись Peugeot и Toyota Camry. Об этом читатели рассказали «Клопс» во вторник, 28 июля.

В момент аварии свидетели были примерно в 50 метрах и услышали сильный удар. Люди подбежали к машинам и стали помогать пострадавшим. Прибывшие медики забрали водителя Peugeot на носилках. Ещё одного человека, находившегося в одной из легковушек, также увезли на скорой — очевидцы заметили на нём кровь. Информация уточняется.

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