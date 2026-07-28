На перекрёстке Карамзина и Кошевого столкнулись легковушки, двух человек увезли на скорой

В Калининграде на перекрёстке улиц Карамзина и Кошевого столкнулись Peugeot и Toyota Camry. Об этом читатели рассказали «Клопс» во вторник, 28 июля.
В момент аварии свидетели были примерно в 50 метрах и услышали сильный удар. Люди подбежали к машинам и стали помогать пострадавшим. Прибывшие медики забрали водителя Peugeot на носилках. Ещё одного человека, находившегося в одной из легковушек, также увезли на скорой — очевидцы заметили на нём кровь. Информация уточняется.
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