На перекрёстке Карамзина и Кошевого столкнулись легковушки, двух человек увезли на скорой

В момент аварии свидетели были примерно в 50 метрах и услышали сильный удар. Люди подбежали к машинам и стали помогать пострадавшим. Прибывшие медики забрали водителя Peugeot на носилках. Ещё одного человека, находившегося в одной из легковушек, также увезли на скорой — очевидцы заметили на нём кровь. Информация уточняется.