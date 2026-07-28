Пермские учёные научились прогнозировать продолжительность жизни

Старые формулы прошлого века сильно занижали показатели. Новая программа полностью адаптирована под российские реалии. Прежние методы расчетов опирались на мнение, что риск смерти с возрастом только растет. Пермские математики доказали ошибку этого подхода. Статистика показывает, что пик рисков приходится на первый год жизни младенца. Затем опасность резко падает и доходит до минимума к пяти годам. Также старые формулы не учитывали развитие медицины и появление новых лекарств. В итоге прогнозы получались неверными.