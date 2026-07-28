Пермские учёные научились прогнозировать продолжительность жизни

Ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) разработали новую математическую модель для прогнозирования продолжительности жизни, сообщили в пресс-службе университета.
Старые формулы прошлого века сильно занижали показатели. Новая программа полностью адаптирована под российские реалии. Прежние методы расчетов опирались на мнение, что риск смерти с возрастом только растет. Пермские математики доказали ошибку этого подхода. Статистика показывает, что пик рисков приходится на первый год жизни младенца. Затем опасность резко падает и доходит до минимума к пяти годам. Также старые формулы не учитывали развитие медицины и появление новых лекарств. В итоге прогнозы получались неверными.
Как рассказал кандидат наук Герман Пушкарев, расчеты на основе отечественной статистики дают максимальную точность. Программа поможет властям принимать правильные управленческие решения. На основе новой модели структуры смогут точнее планировать бюджеты. Чиновники увидят реальную потребность больниц в лекарствах и местах на годы вперед. Также это упростит расчеты для пенсионной системы и социального страхования.
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