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В ДОБ провели редкую операцию 6-летнему ребенку с тяжелыми травмами после ДТП

Особую сложность представлял этап закрытия образовавшихся дефектов.

В Детской областной больнице нейрохирурги провели редкую высокотехнологичную операцию. Шестилетний пациент поступил после тяжелого ДТП. Об этом сообщила пресс-служба минздрава региона.

Врачи выявили множественные очаги повреждения головного мозга и массивный отёк — состояние, угрожавшее жизни. В критической ситуации медики приняли решение о проведении компрессионной трепанации черепа с двух сторон — операции, которая применяется только в крайних случаях.

«В ходе операции нам пришлось удалить значительную часть костных фрагментов с обеих сторон черепа, чтобы снизить внутричерепное давление и предотвратить необратимые последствия», — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Никита Степанченко.

Особую сложность представлял этап закрытия образовавшихся дефектов. Чтобы сохранить удалённые костные фрагменты и избежать их инфицирования, врачи аккуратно поместили их подкожно в области бёдер пациента. Кости находились там около 10 дней — до момента, когда отёк мозга начал уменьшаться. На 10—12‑е сутки костные фрагменты извлекли и вернули на место, дополнительно зафиксировав пластинами.

Сейчас пациент продолжает лечение. Впереди его ждет длительный и многоэтапный курс реабилитации.