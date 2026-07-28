В ДОБ провели редкую операцию 6-летнему ребенку с тяжелыми травмами после ДТП

Особую сложность представлял этап закрытия образовавшихся дефектов. Чтобы сохранить удалённые костные фрагменты и избежать их инфицирования, врачи аккуратно поместили их подкожно в области бёдер пациента. Кости находились там около 10 дней — до момента, когда отёк мозга начал уменьшаться. На 10—12‑е сутки костные фрагменты извлекли и вернули на место, дополнительно зафиксировав пластинами.