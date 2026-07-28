В ДОБ провели редкую операцию 6-летнему ребенку с тяжелыми травмами после ДТП

В Детской областной больнице нейрохирурги провели редкую высокотехнологичную операцию. Шестилетний пациент поступил после тяжелого ДТП. Об этом сообщила пресс-служба минздрава региона.
Врачи выявили множественные очаги повреждения головного мозга и массивный отёк — состояние, угрожавшее жизни. В критической ситуации медики приняли решение о проведении компрессионной трепанации черепа с двух сторон — операции, которая применяется только в крайних случаях.
«В ходе операции нам пришлось удалить значительную часть костных фрагментов с обеих сторон черепа, чтобы снизить внутричерепное давление и предотвратить необратимые последствия», — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Никита Степанченко.
Особую сложность представлял этап закрытия образовавшихся дефектов. Чтобы сохранить удалённые костные фрагменты и избежать их инфицирования, врачи аккуратно поместили их подкожно в области бёдер пациента. Кости находились там около 10 дней — до момента, когда отёк мозга начал уменьшаться. На 10—12‑е сутки костные фрагменты извлекли и вернули на место, дополнительно зафиксировав пластинами.
Сейчас пациент продолжает лечение. Впереди его ждет длительный и многоэтапный курс реабилитации.