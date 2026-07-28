4,8 млн рублей долга по зарплате выплатили нижегородским заводчанам

В адрес директора предприятия внесли представление, а также привлекли его к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ за нарушение трудового законодательства. После принятых мер реагирования вся сумма задолженности перед коллективом была погашена в полном объеме.