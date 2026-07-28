4,8 млн рублей долга по зарплате выплатили нижегородским заводчанам

В Нижнем Новгороде благодаря вмешательству прокуратуры восстановлены трудовые права работников ООО «Нижегородское машиностроительное предприятие». Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.
Прокуратура Ленинского района провела проверку коммерческой организации, занимающейся производством строительных металлических конструкций. Выяснилось, что 39 сотрудникам завода не выплатили заработную плату за январь 2026 года. Общая сумма задолженности превысила 4,8 млн рублей.
В адрес директора предприятия внесли представление, а также привлекли его к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ за нарушение трудового законодательства. После принятых мер реагирования вся сумма задолженности перед коллективом была погашена в полном объеме.
Ранее сообщалось, что дело о невыплате 3 млн рублей зарплаты возбудили в Сергаче.