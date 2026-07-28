Корреспонденты «РГ» попробовали самое необычное мороженое в России

Какое же лето без мороженого?! Найдется ли человек, который не съел хотя бы стаканчик, да в такую-то жару? Сегодня уже никого не удивишь простым пломбиром и сорбетом с разными фруктово-ягодными начинками. Появилась и настоящая экзотика для гурманов — любителей холодного лакомства. Собкоры «РГ» решили узнать, какое самое необычное мороженое можно попробовать сегодня в разных городах страны.
Норильск: с вяленым мясом.
Один из самых экзотических рецептов мороженого родился в одном из крупнейших заполярных городов мира — Норильске. Как говорится, где еще, как не в царстве вечной мерзлоты и лютых холодов?
Норильский бариста Сергей Сербин и автор необычных десертов Нина Федотова создали мороженое с олениной! Нина рассказывает, что идея родилась после того, как она вернулась из Японии.
«Там я попробовала рыбное мороженое, — вспоминает норильчанка. — И подумала, почему бы не использовать для нового рецепта наш локальный продукт — оленину — и соединить несоединяемое?».
Идею подкрепила популярность собственного рецепта кофе от Сергея Сербина — он добавлял в него (да-да, в кофе!) натертое вяленое мясо.
«Местных продуктов у нас не очень много, — говорит Сергей. — Брусника, голубика, морошка и, собственно, оленина. Все лежало на поверхности, нужно было просто взять и добавить. Поэкспериментировали, в какой фракции сколько, как в итоге получилось хорошо, потому что наш напиток как гастрономический сувенир занял первое место в общероссийском конкурсе».
Кроме оленины, Нина решила добавить в рецепт соль и перец — специи вошли в состав глазури. Казалось бы, рискованная затея — соединять сладкий молочный продукт с мясом, солью и перцем, однако она «выстрелила». Интерес к продукту проявили и местные торговые сети, и их коллеги из других регионов, а потом пошли запросы из Китая и Арабских Эмиратов. На волне успеха фантазия Нины Федотовой пошла дальше: она стала разрабатывать рецепты мороженого с ягелем и рыбой.
Тюмень: два рожка с нефтью, пожалуйста.
Пробовали ли вы когда-нибудь мороженое с… нефтью? А оно в Тюмени есть: на пешеходной улице Дзержинского — его делают и продают в единственном фудтраке от ресторана-музея.
Тюменское мороженое с нефтью — придумка собственника ресторанного холдинга Ларисы Невидайло и шеф-повара Натальи Трапезниковой. Замешивают его в летний сезон уже третий год подряд. Притом слово «замешивают» не случайно.
«Каждое утро перед сменой готовлю мороженое прямо в фудтраке: в готовую пломбирную массу добавляю капельку очищенной органической нефти. За счет нее мороженое приобретает темный цвет, а по вкусу напоминает соленую карамель», — рассказывает работница фудтрака Кристина Кесслер.
«И что, нефть в самом деле настоящая?» — допытываюсь у нее.
«Да, доставили с ямальского месторождения. На много сезонов достаточно литра. За день гости пешеходной улицы раскупают по 50 порций. У этого мороженого появился и круг почитателей. А за все годы только три покупателя выразили недовольство, мол, горько, — видимо, так устроены вкусовые рецепторы», — поясняет девушка.
Что ж, мы с дочерью тоже отважились продегустировать. На вкус, действительно, как мороженка с соленой карамелью, только темного цвета. Сладости продукту добавляет сахарная бумага с логотипом, которая венчает каждую свежую порцию. Стоит признаться, что ежедневно покупать такое лакомство не будешь: вафельный стаканчик стоит 180 рублей. По такой же цене здесь продают и хвойное мороженое (в пломбирную массу замешивают концентрат от варенья из шишки). Но «нефтяное» пользуется все же большей популярностью.
Узнали мы, что в другом ресторане Тюмени подают мороженое с крошкой бородинского хлеба и ромом. Но, как ни ищи удивления, милее все же вкус из детства — это бело-розовый пломбир на деревянной палочке. Такой под названием «Забава» десятилетия назад выпускал местный хладокомбинат. И вот два года назад похожий продукт появился у нового производителя мороженого в индустриальном парке в поселке Боровский.
Петербург: с горгонзолой и лисичками.
В Северной столице есть кафе, где готовят поистине уникальное мороженое по авторским рецептам. В такие заведения публика едет специально со всего города. В один приезд попробуют три сорта, в другой — еще три и так далее.
Самое знаменитое кафе расположено на Петроградской стороне. В нем предлагают десятки сортов лакомства — с горгонзолой и кедровыми орешками, с чесноком и перцем, с ряженкой, морковью и имбирем, с анчоусами и ржаным солодом, с лисичками, с томатом и базиликом. Причем среди сортов как относительно простые по составу, например «Лисички», так и очень сложные — «Шоколад, свекла, виски» или «Анчоусы, табак, ржаной солод, юдзу (цитрусовый фрукт)». Ценник высоковат, за 100 граммов можно выложить и 400 рублей, и даже больше.
У каждого заведения, специализирующегося на холодной сладости, своя «фишка». В одном есть мороженое черного цвета, в другом лакомство выглядит как разноцветные крошечные бусины, они делаются с использованием особой технологии заморозки.
Волгоград: со вкусом горчицы.
Самое необычное мороженое в Волгограде имеет вкус горчицы. Дело в том, что к югу от Царицына (историческое название города) существовала немецкая колония Сарепта. Переселенцы из Европы первыми начали выращивать в этих краях горчицу. Волгоград, в черте которого сейчас находится Сарепта, — одна из трех мировых горчичных столиц — наряду с французским Дижоном и английским Девонширом.
Пикантный десерт появился в 2018 году. Рецепт разработал шеф-повар одного из баров Евгений Бобров. До сих пор это самый популярный десерт в заведении.
«Сам по себе продукт довольно прост: пломбир с горчичным порошком. Мороженое имеет умеренно острый вкус. Гости города к нам специально приходят, чтобы его попробовать. Я как-то стою на веранде, пью кофе и вижу группу — человек 20. И экскурсовод в громкоговоритель объявляет: “А сейчас мы идем есть горчичное мороженое!” Я бегом на кухню — хватит ли его у нас на всех? Хватило», — вспоминает управляющий баром Денис Тайницкий.
Астрахань: с черной икрой и сусальным золотом.
В одном из рыбных ресторанов в центре Астрахани не первый год подают мороженое с черной икрой.
«Лакомство изготавливается на основе шампанского, сливок и сахара. При подаче добавляется кнель из черной икры и пищевое сусальное золото. Это блюдо стабильно пользуется популярностью у посетителей, а также входит в дегустационный сет. Цена порции — 1950 рублей. Это наша собственная разработка. Состав исключительно натуральный», — пояснил «РГ» директор заведения Алексей Илюхин.
По его словам, раньше ресторан пробовал добавлять в холодное лакомство и другие необычные ингредиенты: например, сыр с голубой плесенью и различные фрукты, в том числе локальные — арбузы и дыни. Но наибольший успех получило именно сочетание с шампанским и икрой.
Казань: с чак-чаком.
В Казани можно отведать мороженое с чак-чаком. Основу из сливок, желтков, сахара и глюкозы смешивают с чак-чаком собственного приготовления и упаковывают в хрустящий вафельный стаканчик со съедобной крышечкой. Получается фирменный «Чак-чак-пломбир».
В широкой цветовой палитре есть и десерт «Черная жемчужина» — мороженое насыщенного черного цвета с добавлением чернил каракатицы, а также голубое ванильное «Блю Кюрасао». Любителей кавказской кухни приглашают угоститься грузинским сырным мороженым, в его составе — сливки, сахар и имеретинский сыр. А для тех, кто любит чистый пломбир, есть мороженое повышенной жирности — 33 процента.
Луганск: пломбир по тайному рецепту.
В Луганске начали выпускать мороженое по рецепту 1929 года. Презентация советского пломбира и эскимо прошла на площадках Петербургского международного экономического форума, где посетителям раздали на пробу сразу 14 тысяч порций.
В дегустации «советского» пломбира, как рассказала представитель производителя Алина Кузина, участвовали не только предприниматели, но и политики, а также звезды шоу-бизнеса и спорта.
«Очень много иностранцев было из Индии, Омана, Арабских Эмиратов и Китая. Китайцам, кстати, интереснее всего дегустировать пломбир, потому что у них нет такого вида мороженого. Из Нигерии приходили и тоже много пломбира дегустировали», — рассказала она.
Производство мороженого в Луганске началось в 1929 году с открытия небольшого механизированного цеха по выпуску эскимо, сливочного, молочного и фруктового мороженого. Тогда производили только весовое мороженое, которое продавали с уличных тележек. Мороженщик намазывал его между круглых вафелек и отдавал клиенту. Через четыре года производство расширили, а в 1937 году из Москвы поступило приобретенное за золото американское оборудование. С его установкой землякам помог уроженец Луганска — первый Маршал Советского Союза Климент Ворошилов. Скоро город стал носить его имя — Ворошиловград, и потому обеспечивался товарами народного потребления по высшей категории.
А теперь про знаменитый рецепт. Увы, но он хранится в тайне. Известно только, что современный луганский пломбир изготовлен в соответствии с советским" 117–41".
Комментарий.
Как выбрать качественное мороженое.
Екатерина Зубкова, су-шеф цеха производства мороженого ремесленной пекарни «Белотурка» (Самара):
«О “правильности” мороженого можно судить исходя из его ингредиентов, а также из гармоничности вкусовых сочетаний. Любое мороженое можно назвать “правильным”, если оно свежее и сделано из качественных, натуральных продуктов. Цены на мороженое отличаются в зависимости от способа его приготовления и реализации. Самое свежее мороженое продается в палатках на развес в виде шариков либо производится в специальных автоматах непосредственно на глазах покупателя. В таком мороженом меньше льда, который делает его текстуру менее сливочной».
Между тем.
Специалисты Роспотребнадзора дают следующие рекомендации любителям холодного лакомства.
Самое вкусное мороженое обычно готовят по ГОСТу. Мороженое, сделанное по ТУ, тоже соответствует определенным стандартам, но у каждого производителя они свои. В таком мороженом могут быть растительные жиры и другие добавки.
Лучше выбирать мороженое с орехами, сгущенным молоком, карамелью, мармеладом или какао. Эти добавки полезны, в отличие от усилителей вкуса, ароматизаторов и красителей.
Качественное мороженое тает во рту дольше, чем десерт с растительными жирами.
Упаковка должна быть герметичной и аккуратной. Состав должен быть хорошо напечатан и легко читаться.
Мороженое должно быть равномерного цвета. Чем выше жирность, тем оно «желтее». Если в мороженом чувствуются кристаллики льда, значит, его уже размораживали и замораживали повторно.
Не запивайте мороженое горячими напитками — это вредно для зубов. Не ешьте мороженое на голодный желудок — это может повысить уровень сахара в крови. Рекомендуется съедать не более 100 граммов мороженого в день, чтобы сохранить фигуру.