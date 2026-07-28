Корреспонденты «РГ» попробовали самое необычное мороженое в России

Производство мороженого в Луганске началось в 1929 году с открытия небольшого механизированного цеха по выпуску эскимо, сливочного, молочного и фруктового мороженого. Тогда производили только весовое мороженое, которое продавали с уличных тележек. Мороженщик намазывал его между круглых вафелек и отдавал клиенту. Через четыре года производство расширили, а в 1937 году из Москвы поступило приобретенное за золото американское оборудование. С его установкой землякам помог уроженец Луганска — первый Маршал Советского Союза Климент Ворошилов. Скоро город стал носить его имя — Ворошиловград, и потому обеспечивался товарами народного потребления по высшей категории.