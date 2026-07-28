Конкурс на выгрузку документов гордумы Ростова за 8,8 млн рублей не состоялся

Ростовская-на-Дону городская Дума разместила тендер на выгрузку данных из системы электронного документооборота CompanyMedia 4.6, которой депутатский орган пользовался с 2013 по 2026 год. Начальная цена контракта составляла 8,8 млн руб., однако конкурс не состоялся. Соответствующая информация опубликована на портале Госзакупок.
Согласно техническому заданию, исполнитель должен извлечь информацию из десяти баз данных: входящих, исходящих, внутренних и организационно-распорядительных документов, обращений граждан, нормотворчества, справочника организаций, справочника персон, а также данных по согласованию и ознакомлению с документами. Период выгрузки охватывает все записи с начала регистрации документов в 2013 году до завершения регистрации в 2026 году.
Процедура предусматривает несколько этапов: определение требований к данным и их структуре, настройку параметров выгрузки, запуск скриптов для каждой из баз, сохранение сведений в установленном формате, а также документирование всех этапов работы.
По завершении выгрузки исполнитель обязан провести проверку: сопоставить извлеченные данные с исходными в системе, убедиться в полноте и корректности всех записей, после чего составить отчет с указанием возможных несоответствий и рекомендациями по их устранению.
В протоколе подведения итогов определения поставщика отмечается, что по окончании срока приема документов была подана одна заявка.