Конкурс на выгрузку документов гордумы Ростова за 8,8 млн рублей не состоялся

Согласно техническому заданию, исполнитель должен извлечь информацию из десяти баз данных: входящих, исходящих, внутренних и организационно-распорядительных документов, обращений граждан, нормотворчества, справочника организаций, справочника персон, а также данных по согласованию и ознакомлению с документами. Период выгрузки охватывает все записи с начала регистрации документов в 2013 году до завершения регистрации в 2026 году.