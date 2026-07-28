Власти рассказали, что планируют сделать для сокращения заторов в районе двухъярусного моста

Менять направление движения транспорта на двухъярусном мосту в Калининграде власти пока не планируют. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации в комментариях на странице главы Елены Дятловой в соцсети «ВКонтакте».
С просьбой поменять направление движения к сити-менеджеру обратился один из местных жителей. «В сторону Балтона будет всем удобнее», — написал он. «100%». — поддержал его другой пользователь соцсети.
В администрации с этим мнением не согласились.
«Дело в том, что большинство людей, которые едут сейчас с левого берега на правый, возвращаются в противоположном направлении. Одностороннее движение по мосту вынужденное, обусловлено требованиями безопасности, и смена направления будет также неудобна значительной части водителей», — прокомментировали в пресс-службе.
Там также отметили, что дорожники продолжают мониторинг ситуации на мосту и на прилегающих улицах. Если они придут к выводу, что смена вектора движения на противоположный улучшит дорожную обстановку, такое решение может быть принято.
«Для сокращения заторов в ближайшее время планируется увеличить число полос в направлении развязки на Московском проспекте / Генерала Буткова и упразднить поворот с моста на Правую набережную», — добавили в пресс-службе.
Напомним, что одностороннее движение на двухъярусном мосту ввели с 17 июля. Ранее ОАО «РЖД», на балансе которого находится историческая переправа, по результатам проверки получило предостережение.
О том, что двустороннее движение на двухъярусный мост в Калининграде вернуть невозможно, однако одностороннее движение в случае появления заторов могут развернуть в обратном направлении, ранее сообщала журналистам Елена Дятлова.