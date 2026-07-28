Осуждены школьники, до смерти замучившие пенсионерку

Высказался на этот счёт и глава муниципального округа Александр Мудров. Он признался, что был в шоке, когда впервые услышал об этой истории, и за судом тоже следил. «Что же нужно предпринять, дабы предотвратить подобные преступления? Залезть в голову горе-родителей? — рассуждает Александр Мудров. — Отобрать у них детей в детсадовском возрасте? Это непедагогично и антигуманно. Так и не нашел еще ответа на этот вопрос. Берегите себя, уделяйте внимание своим детям, думайте о своем будущем».