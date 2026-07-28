Бельгийские ученые нашли возможную причину живучести тараканов

По словам исследователей, несмотря на свое название, «немецкий» таракан родом не из Германии. Известный шведский биолог Карл Линней назвал этот вид в честь места, где были собраны образцы. Blattella в переводе с латыни означает «избегает света», а germanica — потому что образцы, которые он исследовал, были собраны в Германии. При этом в настоящее время не существует известных естественных диких популяций этого таракана, он полностью одомашнен.