Бельгийские ученые нашли возможную причину живучести тараканов

Группа бельгийских ученых нашла, возможно, решающий фактор, из-за которого способность тараканов к выживанию настолько высока. Они имеют коллективную память племени, сообщает Science Alert.
Специалисты из Брюссельского свободного университета провели исследование и обнаружили свидетельства коллективной памяти у тараканов. Эта память, согласно результатам, формируется в результате взаимодействия особей и хранится в социальной структуре конкретной группы.
Суть эксперимента заключалась в наблюдении за тараканами в среде, подвергающейся изменениям. Для этого взяли практически одинаковые убежища, отличающиеся только освещением: одно освещалось красным светом, который кажется тараканам темнее и, следовательно, более привлекательным для них, а другое освещалось зеленым светом. Большинство тараканов выбрали убежище с красной подсветкой.
Позже ученые поменяли местами освещение в убежищах. Обитаемое убежище теперь загоралось зеленым светом, а ранее менее привлекательное — красным. Поведение тараканов оказалось не таким предсказуемым: если таракан был один, он обычно убегал из недавно позеленевшего места обитания и направлялся к красному. Группа, в свою очередь, оставалась на месте, где обосновалась до изменений. Она определяла место для ночлега и придерживалась его.
По мнению специалистов, эта «память» о приюте возникла из их взаимодействия друг с другом. Насекомое, согласно исследованию, с большей вероятностью останется там, где отдыхают другие тараканы. При этом отмечается, что, как только достаточное количество особей соберется в одном месте, это социальное притяжение может стать сильнее, чем внешние факторы, побуждающие их к перемещению.
Выводом стало то, что по итогу взаимодействия в стае формируется коллективная память. По отдельности тараканы ничего не помнят, но вся группа в целом ведет себя так, как будто помнит.
Позже этот же эксперимент провели уже с привлечением виртуальных тараканов. Они были запрограммированы на предпочтение убежищ с красным освещением и на пребывание там, где уже собрались другие тараканы. В процессе испытания группы продолжали придерживаться своего первоначального выбора даже после изменения условий освещения.
По словам ученых, эта динамика вряд ли ограничивается тараканами. Коллективно принимают решения и многие другие группы животных, например рыбы, птицы, муравьи, пчелы и даже люди.
Как рыжие «немецкие» тараканы расселились по всему миру.
Ранее международной команде ученых удалось разгадать 250-летнюю загадку распространения по всему миру «немецкого» таракана, его еще называют «рыжим» или прусаком.
По словам исследователей, несмотря на свое название, «немецкий» таракан родом не из Германии. Известный шведский биолог Карл Линней назвал этот вид в честь места, где были собраны образцы. Blattella в переводе с латыни означает «избегает света», а germanica — потому что образцы, которые он исследовал, были собраны в Германии. При этом в настоящее время не существует известных естественных диких популяций этого таракана, он полностью одомашнен.
При этом отмечается, что ранний путь распространения насекомых начался около 1,2 тыс. лет назад и шел из Восточной Индии на запад. Авторы связали это с увеличением торговых связей и военной деятельностью исламских халифатов. В Европу они прибыли позднее — около 270 лет назад.
Из Европы Blattella germanica уже распространился по всему миру — около 120 лет назад благодаря более быстрой транспортировке на пароходах. Причиной повсеместного распространения вида стало развитие цивилизации.
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