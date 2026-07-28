Поедут в колонии. Осуждены школьники, до смерти замучившие пенсионерку

Суд вынес приговор по уголовному делу, прогремевшему на всю Россию: в Нижегородской области школьники несколько дней истязали беспомощную пенсионерку в её же доме, снимая мучения на видео. Подбивала их на это взрослая женщина. Жертвы уже нет в живых. Теперь двое её несовершеннолетних обидчиков отправятся в воспитательную колонию, а их «наставница» — на долгие годы в колонию общего режима. Подробности — в материале nn.aif.ru.
Четыре года за четыре страшных дня.
Городецкий городской суд вынес приговор 42-летней местной жительнице и двум подросткам. Суд из-за несовершеннолетних обвиняемых шёл в закрытом режиме. 28 июля и женщину, и парней признали виновными по части 3 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, группой лиц по предварительному сговору».
Кроме того, взрослую обвиняемую осудили по части 4 статьи 150 УК РФ — «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления» — и по части 1 статьи 157 УК РФ «Неуплата алиментов». По совокупности преступлений женщина получила восемь лет колонии общего режима.
Несовершеннолетние проведут четыре года в воспитательной колонии. Приговор в законную силу пока не вступил, сообщает пресс-служба Нижегородского областного суда.
В ходе процесса установили следующее: летом 2025 года в одной из деревень Городецкого округа подростки заперли 62-летнюю пенсионерку в её полузаброшенном доме и четыре дня издевались над ней — переломали битами рёбра и ноги, обрили налысо, вываляли в перьях, унижали морально. Пытки на видео снимали две девочки — восьмилетняя и 13-летняя, сестры одного из парней.
За кадром рядом с юными созданиями, как выяснил суд, всё это время находилась 42-летняя женщина. Именно она убедила подростков жестоко избить пенсионерку, пообещав денежное вознаграждение.
О многодневных пытках пенсионерки стало известно случайно: младшая девочка из компании решила показать одноклассникам видео истязаний. Страшные кадры быстро дошли до взрослых. Пенсионерку увезли в реанимацию в критическом состоянии, на ней не было живого места. Вторую женщину, подстрекательницу, вскоре взяли под арест. Всех детей изъяли из семей и поместили в спецучреждения. Мать троих детей из компании суд потом ограничил в родительских правах.
«Котёнка-то жалко, а тут человека битой лупить!».
Что же стало причиной жестокой расправы? По словам соседей, подстрекательница до этих событий несколько лет жила в доме пострадавшей — та её приютила. Существовали женщины на подаяние — пенсионерка просила милостыню возле местного супермаркета. Эти деньги чаще всего вместе пропивали…
Местные жители предполагают, что злоумышленница захотела избавиться от пожилой соседки, чтобы завладеть домом. Он полуразрушен, но вот земля под ним на берегу Горьковского моря стоит дорого. Чтобы воплотить план в жизнь, женщина позвала школьников с битами.
Позже, уже на больничной койке, избитая подростками пенсионерка говорила, что боится возвращаться домой. Ей и не довелось: в феврале 2026 года пожилая женщина скончалась.
Нижегородцы в социальных сетях бурно обсуждают приговор суда. «Котёнка-то жалко, а тут человека битой лупить! Какая психика должна быть у таких подростков — в голове не укладывается», — пишет пользователь под ником Марина С.
«Фильм ужасов просто. Переломать беспомощной бабушке кости… Ради чего они это делали, а потом ещё и хвалиться? Точно конец света приближается», — добавляет пользователь под ником Роза Ц.
Высказался на этот счёт и глава муниципального округа Александр Мудров. Он признался, что был в шоке, когда впервые услышал об этой истории, и за судом тоже следил. «Что же нужно предпринять, дабы предотвратить подобные преступления? Залезть в голову горе-родителей? — рассуждает Александр Мудров. — Отобрать у них детей в детсадовском возрасте? Это непедагогично и антигуманно. Так и не нашел еще ответа на этот вопрос. Берегите себя, уделяйте внимание своим детям, думайте о своем будущем».