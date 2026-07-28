СК показал фото ИП, который обманул минимум 30 белорусов

Следственный комитет ищет всех жертв ипэшника, который обманул минимум 30 белорусов. Подробности рассказали в управлении Следственного комитета по городу Минску.
Фигурантом уголовного дела стал 23-летний житель Оршанского района. Мужчина зарегистрировался в качестве ИП и активно продвигал в интернете свои услуги по ремонту мобильных телефонов, в том числе разблокировке iCloud для iPhone.
Гаджеты на ремонт он принимал в арендованном в Минске помещении. Клиентам обещал быстро решить проблему, забирал телефон и принимал предоплату за работу. Однако в оговоренные даты устройства фигурант не возвращал, потом переносил сроки ремонта, а через время и вовсе переставал выходить на связь с клиентами. В некоторых случаях мошенник находил заявки на популярных торговых онлайн-площадках и сам писал потенциальным клиентам.
Следователям установили, что на самом деле мобильники белорусов ипэшник даже и не ремонтировал, а просто перепродавал. Деньги потом тратил на личные нужды.
Однако в марте 2026 года недовольные клиенты стали массово обращаться в правоохранительные органы. За несколько месяцев установили 30 обманутых клиентов. Причиненный ущерб уже превысил 34 тысячи рублей.
Предприниматель заключен под стражу, ему инкриминируют мошенничество, совершенное в крупном размере (ч.3 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси).
— Окончательная правовая оценка действиям фигуранта будет дана по завершении расследования, — добавили в СК.
Сейчас правоохранители ищут других жертв мошенника. СК опубликовал его фото с просьбой пострадавших от его противоправных действий заявить в милицию 102 или по телефону 8 — 017 — 347 — 47 — 02.
Еще снимавшая порчу за 150 000 рублей белоруска получила шесть лет колонии.
И мы писали, что в Беларуси судили 54 фигурантов дела о мошеннических колл-центрах: приговоры до 11,5 года тюрьмы.
Кроме того, две белоруски сняли на видео эксгибициониста без штанов в лесополосе — что было дальше.