СК показал фото ИП, который обманул минимум 30 белорусов

Гаджеты на ремонт он принимал в арендованном в Минске помещении. Клиентам обещал быстро решить проблему, забирал телефон и принимал предоплату за работу. Однако в оговоренные даты устройства фигурант не возвращал, потом переносил сроки ремонта, а через время и вовсе переставал выходить на связь с клиентами. В некоторых случаях мошенник находил заявки на популярных торговых онлайн-площадках и сам писал потенциальным клиентам.