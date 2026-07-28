Движение по Нижне‑Волжской набережной ограничат из‑за спортивного события

В связи с проведением спортивного мероприятия в Нижнем Новгороде временно изменится схема движения транспорта на Нижне‑Волжской набережной — ограничения будут действовать 1 и 2 августа. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Так, с 00:01 1 августа до 01:00 2 августа нельзя будет проехать и припарковаться у дома № 15а на площади Маркина (с обеих сторон), а также возле катера «Герой» (тоже с левой и правой стороны).
На других участках набережной ограничения вводятся поэтапно:
с 11:00 1 августа до 01:00 2 августа — на участке от улицы Широкой до паромной переправы; с 14:00 1 августа до 01:00 2 августа — на отрезке от улицы Широкой до дома № 49б на улице Рождественской.
Водителей просят заранее убрать автомобили из зон, где будет действовать запрет. Транспортные средства, оставленные в этих местах, могут быть принудительно перемещены.
Для уточнения деталей можно обратиться в справочную службу по телефону: 417 17 07. Объезд закрытых участков возможен по прилегающим улицам.