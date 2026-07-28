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Более двух тысяч медорганизаций подключили к «МосМедИИ»

Собянин: более двух тысяч медорганизаций подключены к «МосМедИИ».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Медицинские организации из 75 регионов России подключены к столичной платформе «МосМедИИ», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Москва помогает регионам успешно использовать искусственный интеллект в лучевой диагностике — обработано уже свыше 16 млн исследований… Сегодня к “МосМедИИ” подключены свыше двух тысяч медицинских организаций из 75 субъектов страны», — написал Собянин в своем канале на платформе «Макс».

Мэр уточнил, что в распоряжении регионов находится 18 ИИ-сервисов для анализа маммографии, флюорографии, рентгенографии органов грудной клетки, компьютерной томографии головного мозга и органов грудной клетки.

«В 2024 году по поручению Президента России Владимира Путина открыли регионам доступ к “МосМедИИ” — уникальной платформе, где собраны сервисы на базе технологии компьютерного зрения для анализа медицинских изображений. Все они прошли многоступенчатую проверку и доказали свою эффективность в московской системе здравоохранения», — напомнил он.

По словам Собянина, алгоритмы ИИ отмечают области возможных патологий, выполняют необходимые измерения и предоставляют дополнительную информацию. В столице алгоритмы могут одновременно выявлять до 14 патологий на одном медицинском изображении.

«Возможности ИИ-сервисов постоянно расширяются. С апреля искусственный интеллект начал выявлять признаки сколиоза по рентгенографии позвоночника. Всего специалистами Центра диагностики и телемедицины апробировано уже 70 ИИ-сервисов», — подчеркнул мэр.

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