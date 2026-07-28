Более двух тысяч медорганизаций подключили к «МосМедИИ»

«В 2024 году по поручению Президента России Владимира Путина открыли регионам доступ к “МосМедИИ” — уникальной платформе, где собраны сервисы на базе технологии компьютерного зрения для анализа медицинских изображений. Все они прошли многоступенчатую проверку и доказали свою эффективность в московской системе здравоохранения», — напомнил он.