Первую отечественную вакцину против менингококка регистрируют в России

Компания-разработчик сообщила о завершении клинических испытаний новой российской вакцины от менингококковой инфекции, которая будет производиться в Подольске по полному циклу, что обеспечит независимость от импортных поставок. Первые партии готовы к регистрации, сообщает «Российская газета».
Вакцинация по полному циклу в России является ключевым условием для включения препарата в Национальный календарь прививок. В настоящее время централизованная вакцинация против менингита проводится только в отдельных регионах.
Инфекционный менингит, поражающий мозг, особенно опасен для детей из-за стремительного течения. Общая смертность от менингита достигает 20%, а выжившие дети часто остаются инвалидами. При своевременной диагностике и госпитализации можно спасти жизнь, но стоимость экстренной помощи составляет более 15 миллионов рублей. Вакцинация помогает предотвратить такие случаи.
Параллельно в Нижнем Новгороде продолжаются испытания ещё одной отечественной пятивалентной вакцины, которая будет защищать от пяти серотипов вируса. Регистрация этого препарата планируется до конца 2026 года.