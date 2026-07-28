Первую отечественную вакцину против менингококка регистрируют в России

Инфекционный менингит, поражающий мозг, особенно опасен для детей из-за стремительного течения. Общая смертность от менингита достигает 20%, а выжившие дети часто остаются инвалидами. При своевременной диагностике и госпитализации можно спасти жизнь, но стоимость экстренной помощи составляет более 15 миллионов рублей. Вакцинация помогает предотвратить такие случаи.