«Ворота» анонсировали серию литературных арт-интервенций «Арфы архива»

В арт-пространстве «Ворота» с 30 июля по 18 августа пройдет серия литературных арт-интервенций «Арфы архива» (16+). Калининградские поэты и писатели представят авторские программы в рамках выставки «Живой архив» (12+). Анонс размещён в группе пространства «ВКонтакте».
Откроет цикл 30 июля в 19:00 доклад-перформанс поэта Александра Дубровского «Как и зачем архивы становятся поэзией?». В центре доклада — документальная поэзия как форма гуманитарного литературного исследования, балансирующая на границе fiction и non-fiction.
8 августа состоится поэтическое импровизационное шоу «импро/архи/визация» с участием Александра Дубровского и музыканта Михаила Гробового.
13 августа пройдет дискуссия «Мы распечатали архивы», в которой примут участие писатели Александр Адерихин, Борис Бартфельд и Ирина Костевич.
Завершится серия 18 августа концертом «Вертикальное море», в котором писатель Петр Старцев представит программу «словесных иллюстраций».
Выставка «Живой архив» работает ежедневно с 9:00 до 21:00 и продлится до 18 августа включительно. Для участия в мероприятиях необходима регистрация.