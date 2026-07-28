«Ворота» анонсировали серию литературных арт-интервенций «Арфы архива»

Откроет цикл 30 июля в 19:00 доклад-перформанс поэта Александра Дубровского «Как и зачем архивы становятся поэзией?». В центре доклада — документальная поэзия как форма гуманитарного литературного исследования, балансирующая на границе fiction и non-fiction.