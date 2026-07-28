Приговор хирургу за смерть пациента вступил в силу в Нижегородской области

Ранее суд первой инстанции установил, что врач в январе 2025 года не организовал своевременную консультацию со специалистами больницы им. Семашко для определения дальнейшей маршрутизации больного. Экспертиза подтвердила прямую причинно-следственную связь между дефектами оказания помощи и смертью пациента.