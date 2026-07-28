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Приговор хирургу за смерть пациента вступил в силу в Нижегородской области

Областной суд оставил без изменений решение в отношении заведующего отделением Балахнинской больницы Игоря Воинова.

Нижегородский областной суд оставил без изменения приговор Балахнинского городского суда в отношении заведующего хирургическим отделением Балахнинской больницы Игоря Воинова. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского областного суда.

Ранее суд первой инстанции установил, что врач в январе 2025 года не организовал своевременную консультацию со специалистами больницы им. Семашко для определения дальнейшей маршрутизации больного. Экспертиза подтвердила прямую причинно-следственную связь между дефектами оказания помощи и смертью пациента.

За причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медику назначили 1 год и 6 месяцев ограничения свободы. Апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения, решение суда вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что глава Городца прокомментировал приговор детям, истязавшим пенсионерку.