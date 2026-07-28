Месяц в гипсе и новый старт: маленькому калининградцу Никите с ДЦП нужна реабилитация после операции

Калининградцу Никите Михайлову осенью исполнится четыре года, но он до сих пор не встал на ножки: только ползает по-пластунски, опираясь на локти. Историю мальчика, который сразу после рождения пережил кровоизлияние в мозг, рассказала «Клопс» его мама Анастасия во вторник, 28 июля.
С самого своего появления на свет Никитка живёт в постоянной борьбе за движение. Первые тревожные сигналы появились почти сразу: малыш родился раньше срока. Весил меньше двух килограммов, ему потребовалась искусственная вентиляция лёгких. А уже на третий день случилась беда — тяжёлое внутрижелудочковое кровоизлияние из-за разрыва хрупкого сосуда в головном мозге.
Месяц мальчик провёл в больнице. Но и после выписки семья долго не знала, как это скажется на развитии сынишки. Сначала казалось, обошлось: он в целом не отставал от сверстников. Но когда Никите было семь месяцев, невролог обратила внимание на слишком сильный мышечный тонус.
Она сразу сказала: у вас детский церебральный паралич, — вспоминает Анастасия. — Надо работать. И вот мы начали нашу терапию…".
В мае этого года Никите присвоили инвалидность. У него диагностированы спастическая тетраплегия, ДЦП, двойная гемиплегия, когда одна сторона тела поражена сильнее другой.
Уже почти три года, как в быт семьи прочно вошли Войта-терапия и ЛФК, занятия с логопедом, бассейн, массаж, вертикализатор. Главное было — не упускать ни единого шанса на прогресс.
Пойти Никита пока так и не пошёл — не умеет даже стоять без опоры. Но другой жизни он просто не знает. Ему пришлось быть мужественным и смелым, терпеть боль и неудачи. То, что у других детей занимает недели, от него требует месяцев труда. Такие простые вещи, как держать ложку или самому сесть, для малыша с ДЦП могут оказаться недоступны.
Но как же радуют маму маленькие победы! В последний год у Никиты заметно расширился словарный запас. Он отвечает, общается, даже поёт песни. И просто обожает плавать.
«Это Никитина любовь! — гордо говорит Настя. — В бассейн ходит как на праздник, каждый раз с трудом его оттуда уводим».
Но болезнь не собирается сдаваться так просто. Проблемы с тазобедренными суставами — у Никиты подвывихи обоих бёдер — контролировали каждые полгода. Но из-за того, что ребёнок слишком мало времени проводил вертикально, их состояние всё-таки было под угрозой.
"В январе я заметила, — вспоминает мама, — что он стал скрещивать ноги очень сильно. Он ползает по-пластунски, на руках, а ноги у него обычно прямые. А тут он стал и ноги еще скрещивать. Я уже не стала ждать, записалась скорее к неврологу.
Сделали рентген, и оказалось, что очень сильно ухудшились тазобедренные суставы".
Весной — благодаря помощи неравнодушных людей, которые помогли оплатить перелёты и проживание — мальчика прооперировали в Санкт-Петербурге, вправив вывих. Больше всего мама боялась наркоза: во время обследований у Никиты выявили в мозгу эпиактивность, хотя приступов до сих пор не было. Но операцию он перенёс хорошо и быстро восстановился.
Самое трудное началось потом. После месяца в гипсе ножки ослабли. И теперь Никите фактически приходится заново учиться самому естественному: сидеть, стоять, удерживать тело даже в аппаратах.
Нам очень нужна активная реабилитация, потому что без неё подвывих вернётся", — говорит Анастасия.
Мама очень надеется попробовать новый подход к восстановлению у квалифицированного реабилитолога. Сыну необходимы не только сеансы адаптивной физкультуры, которые улучшают подвижность суставов и способность сохранять равновесие, но и работа с эрготерапевтом. Такие специалисты помогают особым детям осваивать бытовые навыки — Никиту, например, нужно учить самостоятельно есть и обслуживать себя.
И только базовый набор занятий — Бобат-терапия для развития мозга, АФК и бассейн — обходится примерно в 76 тыс. рублей ежемесячно. При этом реабилитация Никите нужна не один раз и не коротким курсом, а постоянно.
Раньше семье помогали родные. Отец ребёнка с ним не живёт, так что существенную часть трат брал на себя дедушка мальчика. Но сейчас у него такой возможности нет. В прошлом году поездку в челябинский центр «Сакура» удалось оплатить с помощью пожертвований и благотворительного фонда. Но теперь семья снова осталась один на один с расходами.
Несмотря на бесконечные занятия, больницы и восстановление, Никита остаётся обычным парнишкой со своими радостями. Очень любит кино и машинки — особенно большие, строительные. На улице он сразу замечает всё крупное и просит показать поближе.
И пусть вряд ли он сам сможет когда-нибудь сесть за руль фуры или самосвала, даже пара лишних месяцев реабилитации сейчас — это его шанс хотя бы подойти к огромному красивому автомобилю своими ногами.
Если вы хотите подарить семье Михайловых такой шанс, они будут рады любому пожертвованию с помощью онлайн-сервиса Т-банка или Сбер Онлайн. Сбор открыт на имя тёти мальчика.
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