Месяц в гипсе и новый старт: маленькому калининградцу Никите с ДЦП нужна реабилитация после операции

Пойти Никита пока так и не пошёл — не умеет даже стоять без опоры. Но другой жизни он просто не знает. Ему пришлось быть мужественным и смелым, терпеть боль и неудачи. То, что у других детей занимает недели, от него требует месяцев труда. Такие простые вещи, как держать ложку или самому сесть, для малыша с ДЦП могут оказаться недоступны.