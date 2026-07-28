В Липецкой области с 31 июля отменят заправку машин по схеме «чет-нечет»

С пятницы, 31 июля, в Липецкой области заканчивается действие временного порядка отпуска бензина по принципу «чет-нечет», и АЗС начнут заправлять все машины без учета номера. Об этом 28 июля объявил губернатор Игорь Артамонов. Глава региона при этом отметил, что топливные сети «могут самостоятельно определять объем отпуска бензина на отдельных станциях, исходя из фактических запасов, графиков поставок и текущей нагрузки».