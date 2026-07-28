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Волгоград накроют дожди и грозы 29 июля

В Волгоградской области ожидают кратковременные дожди с грозами.

Источник: Комсомольская правда

29 июля в Волгограде и области ожидают переменчивую погоду. Ночью будет сухо и без осадков, а вот утром и днем синоптики обещают кратковременные дожди и грозы, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональный ЦГМС.

В Волгограде ветер сменится на юго-западный и западный: ночью 5−10 м/с, днем 8−13 м/с с порывами до 15−18 м/с. Температура воздуха ночью опустится до 18−20 градусов, а днем поднимется до 25−27 градусов. По области ночью ожидают 15−20 градусов, днем 22−27 градусов. В отдельных восточных районах воздух прогреется до 28−33 градусов.

Несмотря на дожди, спасатели предупреждают: в Волгограде, Волжском, а также в северо-восточных, центральных и всех юго-восточных районах сохраняется чрезвычайная пожароопасность.