ФАС возбудила несколько дел из-за завышения цен на топливо

Так, Нижегородское УФАС возбудило дело (п. 3 ч. 1 ст. 10 ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции») в отношении компании, реализующей топливо на АЗС под брендом ESCO. Как сообщает пресс-служба ФАС, на этих заправках за короткий период изменились цены на бензин АИ-92 и АИ-95. Антимонопольный орган выдал предупреждение, но оно исполнено не было. Аналогичная ситуация в Пермской области, где в июне зафиксировано изменение цен на топливо на АЗС сети «Ликом». Владелец АЗС также не исполнил предупреждение Пермского УФАС в установленный срок, и ведомство возбудило дело по признакам нарушения Закона о защите конкуренции.