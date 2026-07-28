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Марафон похудения в 30‑й поликлинике Нижнего Новгорода: медики сбросили в сумме 48 кг

Абсолютный рекорд — минус 15 кг — показала одна из сотрудниц.

В 30‑й поликлинике подвели первые итоги марафона по снижению веса среди медицинского персонала, сообщил главный редактор МИА «Стационар‑Пресс» Алексей Никонов в своём канале «Бокал прессека».

С марта участники проекта суммарно потеряли 48 кг, при этом абсолютный рекорд — минус 15 кг — показала одна из сотрудниц; в коллективе уже шутят, что «сбросили» целого коллегу.

Команду поддерживают три эндокринолога, психотерапевт и кардиолог, которые ведут участников и контролируют здоровье.

С июня к инициативе присоединилась фармкомпания «Герофарм»: 17 медиков получили 35 бесплатных шприц‑ручек препарата «Седжаро», помогающего снижать аппетит и сохранять чувство сытости. Организаторы отмечают положительную динамику и планируют продолжать сопровождение участников, сочетая медицинскую поддержку с изменением образа жизни.

Ранее сообщалось, что нижегородские повара представили свои блюда на региональном этапе конкурса «Лучший по профессии».