Суд признал недействующим правило вуза о выселении из общежития

Он обратился в Верховный суд РФ и заявил, что примененная к нему крайняя мера дисциплинарного взыскания является необоснованной, поскольку он отсутствовал в общежитии в период летних каникул. Выселение возможно только в судебном порядке при условии установления совокупности всех обстоятельств.