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Суд признал недействующим правило вуза о выселении из общежития

Суд аннулировал правило вуза о выселении из общежития за двухмесячное отсутствие.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Верховный суд РФ признал недействующим правило вуза, по которому студента можно выселить из общежития за двухмесячное отсутствие, сообщили в пресс-службе суда.

Там рассказали, что руководство университета на основании правил внутреннего распорядка выселило из общежития студента Артема Дубинина, который не проживал в комнате более двух месяцев.

Он обратился в Верховный суд РФ и заявил, что примененная к нему крайняя мера дисциплинарного взыскания является необоснованной, поскольку он отсутствовал в общежитии в период летних каникул. Выселение возможно только в судебном порядке при условии установления совокупности всех обстоятельств.

«Изучив доводы жалобы, Верховный суд России признал оспариваемые правила недействующими, поскольку они не зарегистрированы в установленном порядке, в связи с чем не могут регулировать права и обязанности», — отмечается в сообщении.