Трехмаятниковый гармонограф появился в нижегородском планетарии

В рамках ночных сеансов в планетарии им. Г. М. Гречко работает устройство, превращающее законы физики в настоящее искусство. Комбинируя фазы, частоты и амплитуды маятников гармонографа, можно получить разнообразные по форме узоры. При этом от руки их повторить невозможно.