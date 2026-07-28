Трехмаятниковый гармонограф появился в нижегородском планетарии

Посетители нижегородского планетария смогут узнать о работе нового экспоната — трехмаятникового гармонографа. Об этом в своих соцсетях рассказал глава города Юрий Шалабаев.
В рамках ночных сеансов в планетарии им. Г. М. Гречко работает устройство, превращающее законы физики в настоящее искусство. Комбинируя фазы, частоты и амплитуды маятников гармонографа, можно получить разнообразные по форме узоры. При этом от руки их повторить невозможно.
Создать свое изображение можно с помощью специалиста планетария до 1 августа. А также ночная мультиформатная программа включает в себя нон-стоп кинопоказы, наблюдения в телескоп за небесными объектами, лекции и мастер-классы.
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Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что режим работы поменялся в Нижегородском планетарии им. Гречко.