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Трехмаятниковый гармонограф появился в нижегородском планетарии

Комбинируя фазы, частоты и амплитуды маятников гармонографа, можно получить разнообразные по форме узоры.

Посетители нижегородского планетария смогут узнать о работе нового экспоната — трехмаятникового гармонографа. Об этом в своих соцсетях рассказал глава города Юрий Шалабаев.

В рамках ночных сеансов в планетарии им. Г. М. Гречко работает устройство, превращающее законы физики в настоящее искусство. Комбинируя фазы, частоты и амплитуды маятников гармонографа, можно получить разнообразные по форме узоры. При этом от руки их повторить невозможно.

Создать свое изображение можно с помощью специалиста планетария до 1 августа. А также ночная мультиформатная программа включает в себя нон-стоп кинопоказы, наблюдения в телескоп за небесными объектами, лекции и мастер-классы.

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Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что режим работы поменялся в Нижегородском планетарии им. Гречко.