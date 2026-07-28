Волгоградские дартсмены взяли бронзу на «Снайпере»

В парном разряде удалось завоевать бронзовую медаль. В состав пары вошли Владимир Писарев и Иван Полынцев. В четвертьфинале они обыграли сильных соперников — Ситкарёва и Борисова. В полуфинале счёт был равным (3:3), но в решающих легах волгоградцы уступили более опытному сопернику. Тем не менее бронза — хороший результат в такой плотной конкуренции.