Хранители руин провели волонтерские акции более чем на 80 объектах Калининградской области

За время работы волонтеры благоустроили территории 15 объектов культурного наследия. Среди наиболее известных примеров — кирха Шёнвальде в поселке Ярославское Гурьевского округа, где за три года были проведены консервационные работы, а также кирха в посёлке Мельниково, которую арендатор развивает как музей прусской истории.