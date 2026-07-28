Хранители руин провели волонтерские акции более чем на 80 объектах Калининградской области

Волонтерское движение «Хранители руин» с 2020 года провело акции более чем на 80 объектах культурного наследия Калининградской области. Об этом на пресс-конференции в РИЦ ТАСС сообщил руководитель организации Василий Плитин.
По его словам, за шесть лет существования движения волонтеры организовали почти 300 выездов на объекты культурного наследия. Юбилейный, трехсотый выезд планируется провести в августе этого года.
Он отметил, что в мероприятиях регулярно участвуют от 60 до 200 человек. Основными работами становятся уборка мусора, удаление аварийной растительности и благоустройство территорий вокруг исторических объектов.
По словам Плитина, с 2022 года организация получает региональную субсидию в размере 600 тыс. руб. в год. Эти средства позволяют благоустраивать до пяти объектов ежегодно. Кроме того, движение привлекает частные пожертвования и помощь бизнеса.
За время работы волонтеры благоустроили территории 15 объектов культурного наследия. Среди наиболее известных примеров — кирха Шёнвальде в поселке Ярославское Гурьевского округа, где за три года были проведены консервационные работы, а также кирха в посёлке Мельниково, которую арендатор развивает как музей прусской истории.