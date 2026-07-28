Последний прохладный день: в Калининградскую область идёт резкое потепление

После прохладного вторника в регионе начнётся потепление: к пятнице вдали от побережья воздух может прогреться до +29…+31. Об этом специалисты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» пишут в своём телеграм-канале во вторник, 28 июля.