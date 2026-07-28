Последний прохладный день: в Калининградскую область идёт резкое потепление

После прохладного вторника в регионе начнётся потепление: к пятнице вдали от побережья воздух может прогреться до +29…+31. Об этом специалисты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» пишут в своём телеграм-канале во вторник, 28 июля.
В среду ожидается +20…+23, осадков не прогнозируют. В четверг и пятницу в регион ненадолго придёт тропический воздух, температура поднимется до +26…+29. Жара, вероятнее всего, завершится ливнями и грозами во второй половине пятницы, дожди возможны и в субботу.
В воскресенье пока обещают сухую погоду, в выходные днём воздух будет прогреваться до +23…+25. По прогнозам синоптиков, в начале следующей недели в Калининградской области снова потеплеет до +24…+27.
«Температура воды в Балтике начнёт постепенно прогреваться и к концу этой недели, вероятно, поднимется [примерно] до +20», — добавили специалисты.
Эксперты предполагали, что вода у калининградского побережья останется прохладной до конца июля.