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Последний прохладный день: в Калининградскую область идёт резкое потепление

Жара задержится до пятницы и сменится грозами.

Источник: Клопс.ru

После прохладного вторника в регионе начнётся потепление: к пятнице вдали от побережья воздух может прогреться до +29…+31. Об этом специалисты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» пишут в своём телеграм-канале во вторник, 28 июля.

В среду ожидается +20…+23, осадков не прогнозируют. В четверг и пятницу в регион ненадолго придёт тропический воздух, температура поднимется до +26…+29. Жара, вероятнее всего, завершится ливнями и грозами во второй половине пятницы, дожди возможны и в субботу.

В воскресенье пока обещают сухую погоду, в выходные днём воздух будет прогреваться до +23…+25. По прогнозам синоптиков, в начале следующей недели в Калининградской области снова потеплеет до +24…+27.

«Температура воды в Балтике начнёт постепенно прогреваться и к концу этой недели, вероятно, поднимется [примерно] до +20», — добавили специалисты.

Эксперты предполагали, что вода у калининградского побережья останется прохладной до конца июля.