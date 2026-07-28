Стали известны зарплаты нижегородцев из ХК «Торпедо»

Стали известны суммы контрактов игроков нижегородского хоккейного клуба «Торпедо». Общая ведомость окладов спортсменов составила 672 миллиона рублей. Об этом сообщает портал «Спорт-Экспресс».
Лидером по уровню доходов в команде стал 29-летний нападающий Михаил Воробьев, заработок которого оценивается в 55 миллионов рублей. В тройку самых высокооплачиваемых хоккеистов также вошли форварды Владимир Ткачев и Майк Веккионе — их зарплаты составляют по 55 и 45 миллионов рублей соответственно.
Меньше всех в составе клубе получают молодые нападающие Никита Шавин (10 млн рублей) и Кирилл Свищев (5 млн рублей). Защитники Богдан Конюшков и Бобби Нарделла зарабатывают по 40 миллионов рублей в год.
Ранее сообщалось, что ХК «Торпедо» покинул бывший капитан команды Алексей Кручинин.