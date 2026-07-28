Стали известны зарплаты нижегородцев из ХК «Торпедо»

Лидером по уровню доходов в команде стал 29-летний нападающий Михаил Воробьев, заработок которого оценивается в 55 миллионов рублей. В тройку самых высокооплачиваемых хоккеистов также вошли форварды Владимир Ткачев и Майк Веккионе — их зарплаты составляют по 55 и 45 миллионов рублей соответственно.