К нищете и раздорам! Что строго запрещено в Финогеев день, 29 июля 2026 года

Первый сжатый сноп бережно хранили. По одной традиции, его наряжали лентами и цветами и ставили в «красный угол» под иконы как мощный оберег для будущего урожая. По другой — вечером его с песнями торжественно несли на ток. Зёрна из этого снопа считались целебными: ими кормили заболевшую скотину, а иногда и людей. Часть зерна оставляли для следующего посева, веря, что это обеспечит богатый урожай и в будущем году.