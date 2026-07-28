Блогеру, бросившему купюру в воду на Мамаевом кургане, грозит статья

По информации местных СМИ, блогер Святослав Коваленко бросил 5 тысяч рублей в водоем у скульптуры «Стоять насмерть» на Мамаевом кургане и наблюдал, как люди пытаются ее достать. Как сообщали в ГУМВД России по региону в понедельник, полиция проводит проверку инцидента с блогером.