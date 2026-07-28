Блогеру, бросившему купюру в воду на Мамаевом кургане, грозит статья

ВОЛГОГРАД, 28 июл — РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе процессуальной проверки по статье о реабилитации нацизма в отношении блогера, бросившего купюру в 5 тысяч рублей в воду на Мамаевом кургане в Волгограде, сообщили в Следственном комитете России.
По информации местных СМИ, блогер Святослав Коваленко бросил 5 тысяч рублей в водоем у скульптуры «Стоять насмерть» на Мамаевом кургане и наблюдал, как люди пытаются ее достать. Как сообщали в ГУМВД России по региону в понедельник, полиция проводит проверку инцидента с блогером.
«Председатель СК России Бастрыкин А. И. поручил руководителю следственного управления СК России по Волгоградской области Семенову В. И. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении ведомства в канале на платформе «Макс».
Уточняется, что по данному факту следственными органами СК России по Волгоградской области проводится процессуальная проверка по части 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).