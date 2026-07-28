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Воронежцев предупредили о фейке про «охоту военкомов» на мужчин

В Telegram распространяют ложную информацию о принудительных задержаниях.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Воронежской области призвали не верить рассылкам о том, что военкоматы якобы хватают мужчин на улицах и отправляют в зону СВО. Соответствующее предупреждение появилось во вторник, 28 июля, в канале «Война с фейками. Воронежская область».

По данным авторов канала, подобные вбросы фиксируются в местных Telegram-каналах. При этом никакой практики принудительных задержаний военкоматами в России не существует — это официальная позиция ведомств.

Особо отмечается, что история из Пензы, на которую ссылаются распространители фейка, к военной службе отношения не имеет. Полиция уже опровергла эту версию: задержанный мужчина находился в состоянии опьянения, хулиганил в общественном месте и напал на сотрудников, за что получил пять суток ареста по статье о мелком хулиганстве.

В Госдуме также подтвердили, что новая волна мобилизации не планируется. Член комитета по обороне Андрей Колесник заявил, что армия РФ комплектуется исключительно добровольцами. С начала 2026 года контракты с Минобороны заключили уже 127 тысяч человек.

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