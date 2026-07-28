Воронежцев предупредили о фейке про «охоту военкомов» на мужчин

Особо отмечается, что история из Пензы, на которую ссылаются распространители фейка, к военной службе отношения не имеет. Полиция уже опровергла эту версию: задержанный мужчина находился в состоянии опьянения, хулиганил в общественном месте и напал на сотрудников, за что получил пять суток ареста по статье о мелком хулиганстве.