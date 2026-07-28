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В Ростовской области полицейские помогли водителю, которому стало плохо за рулем

Донские инспекторы ДПС вовремя доставили в больницу попавшего в беду водителя.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области сотрудники ДПС доставили в больницу водителя, которому стало плохо за рулем. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Все произошло около 23 часов 21 июля. Правоохранители обратили внимание на машину со включенной аварийной сигнализацией на обочине трассы Целина — Ольшанка. Инспекторы подошли ближе и сразу же поняли, что владельцу автомобиля требуется экстренная медицинская помощь.

Полицейские забрали мужчину и увезли в Целинскую ЦРБ. В итоге медики успели восстановить состояние пациента и спасти его от серьезных последствий для здоровья.

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