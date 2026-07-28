В Ростовской области полицейские помогли водителю, которому стало плохо за рулем

Все произошло около 23 часов 21 июля. Правоохранители обратили внимание на машину со включенной аварийной сигнализацией на обочине трассы Целина — Ольшанка. Инспекторы подошли ближе и сразу же поняли, что владельцу автомобиля требуется экстренная медицинская помощь.