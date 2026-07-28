«День комара» пройдёт в Нижегородской области

Керженский заповедник приглашает жителей и гостей Нижегородской области на традиционный летний праздник «Керженский разгуляй-2026: день комара». Мероприятие пройдёт 1 августа с 11:00 до 12:30 на площадке у экоцентра в посёлке Рустай Борского округа. Об этом сообщили в соцсетях Керженского заповедника.
В этом году праздник посвящён назойливым насекомым, численность которых летом увеличилась из-за большого количества весенних водоёмов. В программе запланированы встречи со сказочными персонажами, игры, мастер-классы, а также угощение чаем из самовара. Гости в костюмах комара или одежде с их изображением получат призы, а обладателям «комариных» фамилий вручат памятные подарки.
После окончания основной программы участники смогут посетить интерактивные площадки, экспозиционные залы и экологические тропы заповедника. Вход на сам праздник свободный, при этом посещение отдельных лесных маршрутов и экотропы «Земля оленей» оплачивается согласно установленным тарифам.
Ранее сообщалось, что соревнования по 3D-пилотажу пройдут в Нижегородской области 1 августа.