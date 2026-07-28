«День комара» пройдёт в Нижегородской области

В этом году праздник посвящён назойливым насекомым, численность которых летом увеличилась из-за большого количества весенних водоёмов. В программе запланированы встречи со сказочными персонажами, игры, мастер-классы, а также угощение чаем из самовара. Гости в костюмах комара или одежде с их изображением получат призы, а обладателям «комариных» фамилий вручат памятные подарки.