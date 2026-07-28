Проект пристроя нижегородского лицея № 82 повторно не прошел экспертизу

Как писал «Ъ-Приволжье», первое отрицательное заключение ПСД получила весной прошлого года. В июле этого года новый корпус включили в городскую программу комплексного развития социальной инфраструктуры на 2020 — 2030 годы. Она в том числе необходима для планирования строительства новых домов: будущие жильцы должны быть обеспечены школами и детсадами. Срок строительства лицейского корпуса установлен сейчас на последний год реализации программы.