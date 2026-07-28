Историк призвал популяризировать древнерусскую литературу среди молодежи

«Важно заинтересовать современную молодежь, заинтриговать, чтобы у нее появилось желание обратиться к этим жемчужинам древнерусской книжности в их подлиннике. Хочется, чтобы у них появилось желание прочитать хотя бы “Повесть временных лет”, “Слово о законе и благодати” или “Поучение Владимира Мономаха” — вещи, которые, мне кажется, никогда не утратят своей актуальности и которые для всякого человека, осознающего себя причастным к русской духовной культуре, являются краеугольными», — отметил он.