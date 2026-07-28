Волонтеры помогают ростовчанам в ликвидации последствий шторма и атаки БПЛА

В минувшие выходные регион столкнулся с ураганным ветром и последствиями массированной атаки беспилотников — об этом сообщили на сайте правительства Ростовской области.
С первых часов к восстановительным работам подключились волонтёры: активисты движения #МЫВМЕСТЕ, представители Всероссийского студенческого корпуса спасателей, «Волонтёров Победы» и «Народного фронта». Добровольцы работают на наиболее сложных участках — помогают коммунальным службам восстанавливать город.
Волонтёры убирают общественные территории, спиливают поваленные и аварийные деревья, оказывают поддержку жителям частного сектора. Кроме того, они предоставляют адресную помощь пострадавшим от атаки БПЛА: расчищают придомовые территории, содействуют в восстановлении повреждённой инфраструктуры, доставляют и выдают продуктовые наборы.
По словам председателя комитета по молодёжной политике Ростовской области Олега Отрокова, в работах задействовано более сотни волонтёров движения. Руководитель ростовского регионального штаба и директор «Донского волонтёрского центра» Алина Литвиненко отметила, что главная задача добровольцев — как можно быстрее помочь жителям вернуться к привычному укладу жизни.