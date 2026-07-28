Глава СК откликнулся на жалобы жильцов аварийного дома на Дону

Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с аварийным жильём в Тацинском районе Ростовской области.
В Следственном комитете зафиксировали жалобы жителей посёлка Углегорский на проживание в разрушающемся доме. Люди заявляют, что здание представляет опасность для жизни и здоровья, но расселение до сих пор не проведено.
По данным пресс‑службы СК России, председатель ведомства поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела, а также проверить доводы, изложенные в публикациях в соцсетях. В настоящее время следователи Ростовской области выясняют все обстоятельства ситуации.