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Глава СК откликнулся на жалобы жильцов аварийного дома на Дону

Ситуацию взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с аварийным жильём в Тацинском районе Ростовской области.

В Следственном комитете зафиксировали жалобы жителей посёлка Углегорский на проживание в разрушающемся доме. Люди заявляют, что здание представляет опасность для жизни и здоровья, но расселение до сих пор не проведено.

По данным пресс‑службы СК России, председатель ведомства поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела, а также проверить доводы, изложенные в публикациях в соцсетях. В настоящее время следователи Ростовской области выясняют все обстоятельства ситуации.