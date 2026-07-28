ХК «Торпедо» расстался с Алексеем Кручининым

Кручинин начинал играть у нас в 2022 году при главном тренере Игоре Ларионове, в 2024-м ушёл после конфликта с ним, а в 2025-м вернулся, когда у руля команды встал Алексей Исаков. В сезоне 2025/26 форвард провёл 42 матча в регулярном чемпионате и набрал 29 очков (6 + 23). В плей-офф на счету Кручинина два гола в пяти матчах. По ходу кубковой стадии Алексей потерял капитанскую нашивку, её принял Владимир Ткачёв.