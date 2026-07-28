160 разрешений на охоту разыграют в Нижегородской области среди 3050 охотников

Для охотников Нижегородской области проведут электронную жеребьевку на получение разрешений на добычу копытных животных и медведя. Об этом сообщили в региональном Минлесхозе.
Розыгрыш пройдет в системе «Цифровой лес» с помощью генератора случайных чисел. В нем будут участвовать охотники, подавшие заявки с 1 мая по 30 июня.
На предстоящий сезон разыграют 160 разрешений. 72 из них получат охотники на общих основаниях, еще 88 — те, кто участвовал в биотехнических мероприятиях (помогал животным в зимний период). Всего на участие в жеребьевке подали 3050 заявлений.
Напомним, численность кабанов в Нижегородской области за последние девять лет упала почти на 90%.