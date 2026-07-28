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160 разрешений на охоту разыграют в Нижегородской области среди 3050 охотников

Розыгрыш организуют с помощью генератора случайных чисел.

Источник: Живем в Нижнем

Для охотников Нижегородской области проведут электронную жеребьевку на получение разрешений на добычу копытных животных и медведя. Об этом сообщили в региональном Минлесхозе.

Розыгрыш пройдет в системе «Цифровой лес» с помощью генератора случайных чисел. В нем будут участвовать охотники, подавшие заявки с 1 мая по 30 июня.

На предстоящий сезон разыграют 160 разрешений. 72 из них получат охотники на общих основаниях, еще 88 — те, кто участвовал в биотехнических мероприятиях (помогал животным в зимний период). Всего на участие в жеребьевке подали 3050 заявлений.

Напомним, численность кабанов в Нижегородской области за последние девять лет упала почти на 90%.