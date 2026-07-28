160 разрешений на охоту разыграют в Нижегородской области среди 3050 охотников

На предстоящий сезон разыграют 160 разрешений. 72 из них получат охотники на общих основаниях, еще 88 — те, кто участвовал в биотехнических мероприятиях (помогал животным в зимний период). Всего на участие в жеребьевке подали 3050 заявлений.