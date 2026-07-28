Житель Таганрога заключен под стражу по подозрению в убийстве соседа

Следственный отдел по Таганрогу СУ СК РФ по Ростовской области расследует дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По данным следствия, трагедия произошла 24 июля 2026 года в квартире на улице Чехова.
Между 56‑летним подозреваемым и его 72‑летним соседом во время совместного употребления алкоголя возникла ссора. В ходе конфликта мужчина нанёс пожилому соседу не менее восьми ударов ножом в область шеи — потерпевший умер на месте.
Подозреваемый был задержан, по ходатайству следователя суд заключил его под стражу. Сейчас следователи собирают доказательства и устанавливают все детали произошедшего.