Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Таганрога заключен под стражу по подозрению в убийстве соседа

Об этом сообщает региональный Следком.

Следственный отдел по Таганрогу СУ СК РФ по Ростовской области расследует дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По данным следствия, трагедия произошла 24 июля 2026 года в квартире на улице Чехова.

Между 56‑летним подозреваемым и его 72‑летним соседом во время совместного употребления алкоголя возникла ссора. В ходе конфликта мужчина нанёс пожилому соседу не менее восьми ударов ножом в область шеи — потерпевший умер на месте.

Подозреваемый был задержан, по ходатайству следователя суд заключил его под стражу. Сейчас следователи собирают доказательства и устанавливают все детали произошедшего.