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Немецкий колодец под дорогой: названа причина провала асфальта на Галицкого

Старое сооружение находится ниже уровня дорожных работ.

Источник: Клопс.ru

На улице Генерала Галицкого в Калининграде под провалом асфальта обнаружили старый немецкий керамический колодец. Об этом «Клопс» рассказал начальник дорожно-транспортного отдела мэрии Антон Романов.

По словам чиновника, сооружение находится ниже конструкции дорожной одежды — то есть глубже того уровня, на котором подрядчик выполнял работы при ремонте улицы.

После обнаружения колодец проинспектировали. Строители обратились к специалистам по водопроводным системам, а те провели проливку цветной жидкости, чтобы понять, куда уходит вода. Однако выяснить это пока не удалось.

В итоге немецкое сооружение закрыли бетоном, после чего участок снова засыпали щебнем. Сейчас специалисты следят за уплотнением инертных материалов. Заасфальтировать повреждённое место планируют до конца недели.

Ранее на Галицкого автомобиль провалился колесом в яму через несколько дней после масштабного ремонта. Провал появился на парковочном месте, поэтому на движение транспорта он не повлиял.

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