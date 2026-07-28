В Черняховске, Славске и Светлогорске благоустраивают парки и площади по нацпроекту

деревянными настилами. Работы — в активной стадии.
В Калининградской области продолжается благоустройство общественных территорий по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В Черняховске, Славске и Светлогорске началась активная фаза работ. Эти проекты в 2024 году победили во Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды.
В Черняховске стартовала реновация историко-градостроительного ландшафта «Пространство человека» на двух гектарах в центре города. Появится непрерывный вело-пешеходный маршрут, который свяжет парк Победы с озёрами, а также Зелёный квартал, две площади и покет-парки. Строители уже монтируют наружное освещение и видеонаблюдение, готовят основания для дорожек и меняют сети водоснабжения.
В Славске преображается парк имени Гагарина (более 5 гектаров). Здесь обустроят входную группу, эстрадную сцену, спортивные и детские площадки, зону аттракционов и площадку для ярмарок. Идут подготовительные работы: снятие грунта, планировка рельефа, установка бордюров.
В Светлогорске началось создание «Отиум-парка» вдоль реки Светлогорки (около 4 гектаров). Прогулочные маршруты пройдут по деревянным настилам и мостикам, вписанным в природный ландшафт. Сохранят исторические локации: «Мельничный остров» с остатками средневековой мельницы и «Раушен-Орт» — место первого вокзала. Строители уже готовят площадку под клинкерные дорожки и детскую площадку.
Также по проекту «Формирование комфортной городской среды» обновляют территории, выбранные жителями: в Правдинске (сквер на Комсомольской), Краснознаменске (две территории) и Нестерове (у ДК, сквер «Молодёжный» и площадка на Черняховского).