В Черняховске, Славске и Светлогорске благоустраивают парки и площади по нацпроекту

В Черняховске стартовала реновация историко-градостроительного ландшафта «Пространство человека» на двух гектарах в центре города. Появится непрерывный вело-пешеходный маршрут, который свяжет парк Победы с озёрами, а также Зелёный квартал, две площади и покет-парки. Строители уже монтируют наружное освещение и видеонаблюдение, готовят основания для дорожек и меняют сети водоснабжения.