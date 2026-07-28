СКР завершил расследование продажи опасной икры в Ростове-на-Дону

По версии следствия, с февраля по апрель 2026 года обвиняемый в одном из ростовских магазинов хранил соленую икру с нарушением установленных температурных требований, а затем реализовал партию в ходе проверочной закупки. Экспертиза установила в продукции повышенное содержание микроорганизмов: это делало икру непригодной для употребления и создавало реальную угрозу отравления и заболеваний желудочно-кишечного тракта.