Структура воронежского «Созвездия» выставила на торги 115 га за 102 млн рублей

АО «Воронежское центральное конструкторское бюро “Полюс”» (входит в местный концерн «Созвездие», который в свою очередь контролируется «Ростехом», но управляется частной ГК «Динамика») выставило на очередные торги 115 га в Панинском районе Воронежской области. Начальная цена лота составляет 102,2 млн руб. Это следует из аукционной документации.