В Бобруйске мальчик получил тяжелые травмы головы, упав с 3,5-метровой яблони. Подробности сообщает Следственный комитет.
Инцидент произошел в понедельник, 27 июля 2026 года, в Бобруйске. Девятилетний мальчик, приехавший из России на лето в бабушку, во время прогулки взобрался на дикорастущую яблоню неподалеку от дома.
«Не удержавшись на высоте около 3,5 метров, ребенок упал на бетонную тротуарную плитку, получив тяжелые травмы головы», — сообщили в СК.
СК сказал, что случилось в Бобруйске, где мальчик получил тяжелые травмы головы. Фото: телеграм-канал СК Беларуси.
Врачи скорой медицинской помощи экстренно доставили ребенка в реанимацию больницы. Его состояние оценивается медиками как тяжелое.
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