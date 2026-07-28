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В Бобруйске мальчик получил тяжелые травмы головы, упав с 3,5-метровой яблони

СК сказал, что случилось в Бобруйске, где мальчик получил тяжелые травмы головы.

Источник: Комсомольская правда

В Бобруйске мальчик получил тяжелые травмы головы, упав с 3,5-метровой яблони. Подробности сообщает Следственный комитет.

Инцидент произошел в понедельник, 27 июля 2026 года, в Бобруйске. Девятилетний мальчик, приехавший из России на лето в бабушку, во время прогулки взобрался на дикорастущую яблоню неподалеку от дома.

«Не удержавшись на высоте около 3,5 метров, ребенок упал на бетонную тротуарную плитку, получив тяжелые травмы головы», — сообщили в СК.

СК сказал, что случилось в Бобруйске, где мальчик получил тяжелые травмы головы. Фото: телеграм-канал СК Беларуси.

Врачи скорой медицинской помощи экстренно доставили ребенка в реанимацию больницы. Его состояние оценивается медиками как тяжелое.

Тем временем в Беларуси ребенок получил открытую травму черепа из-за трюка знаменитого футболиста.

Кстати, эпидемиологи предупредили белорусов о смертельном заболевании из-за закаток.

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