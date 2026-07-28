В Пермский университет абитуриенты подали рекордные 29,5 тысячи заявлений

Абитуриенты подали 29 535 заявлений, что на 27% больше прошлогоднего показателя. В пятерку самых популярных направлений вошли: «Информационные системы и технологии», «Прикладная математика и информатика», «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент» и «Экономика». По тысяче и более заявлений поступило на направления: «Геология», «Прикладная информатика» и «Бизнес-информатика».