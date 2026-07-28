Какая погода будет в Казахстане 29 июля

Что же касается температуры воздуха ожидается постепенное повышение на большей части страны, за исключением западных регионов Казахстана. В дневные часы столбики термометров достигнут отметки в северной половине республики 30−38 градусов, в южной половине 33−44 градуса.
В Абайской области синоптики прогнозируют на западе, севере и в центре дождь, гроза, днем град. Ночью и утром на севере области туман. Ветер северо-западный, северный 9−14, на севере, юге, в центре области 15−20, днем порывы 25 м/с. Температура воздуха ночью 13−18, днем 25−30, на юге области 33 тепла.
В Акмолинской области на севере, юге, востоке и в центре пройдет дождь, гроза, днем град. Ветер северный 9−14, на севере, юге, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, днем 28−33 тепла, на западе области сильная жара 36 градусов.
В Актюбинской области на западе, севере и востоке возможен небольшой дождь, гроза, днем на севере, западе области град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 7−12, днем на западе, севере области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 22−27, на севере области 18 тепла, днем очень сильная жара 38−43 градусов.
В Алматинской области днем в предгорных районах ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9- 14, днем в горных районах области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 17−22, в горных районах области 7−12 тепла, днем сильная жара 30−35 градусов, на юго-востоке области 25 тепла, в горных районах области 15−20 тепла.
В Атырауской области днем на западе и севере возможен небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 9−14, днем на севере, востоке области порывы 15−18 м/с. Температура воздуха ночью 23−28 тепла, днем очень сильная жара 38−43 градуса, на западе области сильная жара 35 градусов.
В Восточно-Казахстанской области ночью на севере, юге и в горных районах пройдет дождь, гроза, на юге, в горных районах области временами сильный дождь, днем дождь, гроза, на западе, севере, в горных районах области сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на севере, в центре области туман. Ветер северо-западный, северный 9−14, днем на севере, востоке, юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, на востоке области 8, днем 23−28, на севере, востоке области 20 тепла.
В Жамбылской области будет без осадков. Ветер северо-восточный 9−14, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20, порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 18−23, в горных районах области 14, днем 32−37, в горных районах области 29 тепла.
В Жетысуской области днем в горных районах ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9−14, днем на востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, на востоке области 23, в центре, горных районах области 12 тепла, днем сильная жара 30−35 градусов, в горных районах области 25 тепла.
В Западно-Казахстанской области на западе, севере и востоке ожидается кратковременный дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 9−14, днем на западе, севере области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 19−24 тепла, днем сильная жара 33−38 градусов.
В Карагандинской области утром и днем на севере и востоке возможен небольшой дождь, гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северный, северо-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, на юге области 23, на востоке области 12 тепла, днем 27−32, на востоке области 24 тепла, на западе области сильная жара 35 градусов.
В Костанайской области днем на западе и севере возможен небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 20−25 тепла, днем сильная жара 33−38 градусов, на юге области очень сильная жара 41 градус.
В Кызылординской области осадков не ожидается. Днем в центре, на востоке области пыльная буря. Ветер северо-восточный 9−14, днем в центре, на востоке области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 22−27 тепла, днем сильная жара 37−42 градуса.
В Мангистауской области будет без осадков. Днем на севере, в центре области пыльная буря. Ветер северо-западный 9−14, на севере, в центре области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 25−30, на западе области 22 тепла, днем очень сильная жара 39−44 градуса, на западе области 29−34 тепла.
В Павлодарской области на севере, востоке и юге ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер северный 9−14, днем на востоке, юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 14−19, днем 27−32 тепла.
В Северо-Казахстанской области ночью на востоке пройдет дождь, гроза, днем на западе, севере, востоке области дождь, гроза, град, шквал. Ночью и утром на востоке области туман. Ветер северный 9−14, днем на западе, севере, востоке области порывы 15−20, временами 25 м/с. Температура воздуха ночью 17−22 тепла, днем сильная жара 30−35 градусов.
В Туркестанской области будет без осадков. Днем на западе, севере области пыльная буря. Ветер северо-восточный 8−13, на западе, севере, в горных и предгорных районах области 15−20, днем на горных перевалах области порывы 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 21−26, в горных районах области 18 тепла, днем сильная жара 36−41 градус, в горных районах области 33 тепла.
В Улытауской области осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный 7−12, ночью на юге области порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 21−26, на востоке области 17 тепла, днем сильная жара 30−35 градусов, на западе области очень сильная жара 40 градусов.
Погода в мегаполисах.
Астана: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северный ночью 3−8 м/с, днем 7−12, порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 18−20, днем 29−31 тепла.
Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 18−20, днем 30−32 тепла.
Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8−13, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 22−24 тепла, днем сильная жара 38−40 градусов.