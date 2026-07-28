Какая погода будет в Казахстане 29 июля

В Восточно-Казахстанской области ночью на севере, юге и в горных районах пройдет дождь, гроза, на юге, в горных районах области временами сильный дождь, днем дождь, гроза, на западе, севере, в горных районах области сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на севере, в центре области туман. Ветер северо-западный, северный 9−14, днем на севере, востоке, юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, на востоке области 8, днем 23−28, на севере, востоке области 20 тепла.