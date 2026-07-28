К благоустройству Зимнего озера в Калининграде планируют приступить до конца июля. Об этом сообщили представители мэрии в комментариях на странице главы городской администрации Елены Дятловой «ВКонтакте».
Работы выполнит компания «Меркурий» из Санкт-Петербурга. В начале июля с организацией заключили контракт на 69 миллионов рублей. «Рассчитываем, что подрядчик выйдет в текущем месяце», — говорится в комментарии.
Специалистам предстоит обустроить променад из деревянного настила и пешеходные дорожки из плитки. Также там проведут наружное освещение, установят 13 скамеек и урн, две стойки для велосипедов, качели с навесом и семь шезлонгов.
Перед началом работ на территории проведут вырубку деревьев и кустарников. После завершения благоустройства там высадят новые растения. Работы необходимо выполнить до 30 декабря.
Набережная Зимнего озера на улице Судостроительной победила в голосовании за территории для благоустройства. Её выбрали почти 7,2 тысячи человек. К работам обещали приступить летом 2026 года.