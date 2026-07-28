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К благоустройству Зимнего озера в Калининграде планируют приступить до конца июля

Работы выполнит компания из Санкт-Петербурга за 69 млн рублей.

К благоустройству Зимнего озера в Калининграде планируют приступить до конца июля. Об этом сообщили представители мэрии в комментариях на странице главы городской администрации Елены Дятловой «ВКонтакте».

Работы выполнит компания «Меркурий» из Санкт-Петербурга. В начале июля с организацией заключили контракт на 69 миллионов рублей. «Рассчитываем, что подрядчик выйдет в текущем месяце», — говорится в комментарии.

Специалистам предстоит обустроить променад из деревянного настила и пешеходные дорожки из плитки. Также там проведут наружное освещение, установят 13 скамеек и урн, две стойки для велосипедов, качели с навесом и семь шезлонгов.

Перед началом работ на территории проведут вырубку деревьев и кустарников. После завершения благоустройства там высадят новые растения. Работы необходимо выполнить до 30 декабря.

Набережная Зимнего озера на улице Судостроительной победила в голосовании за территории для благоустройства. Её выбрали почти 7,2 тысячи человек. К работам обещали приступить летом 2026 года.

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