В Татарстане в первой половине 2026 года работу нашли более 6 тысяч подростков

За первые шесть месяцев 2026 года в кадровый центр «Работа России» обратились 8,3 тысячи татарстанских подростков. Удалось трудоустроить более 6 тысяч. Среди самых востребованных сфер — благоустройство, озеленение и вспомогательные работы.
В список самых популярных вакансий среди школьников вошли рабочий по благоустройству, подсобный рабочий, уборщик, оператор ЭВМ, младший воспитатель, вожатый, слесарь, администратор, помощники воспитателя, официанта, повара и горничной.
Для подростков действуют строгие ограничения по продолжительности смены: 4 часа — с 14 до 15 лет, 5 часов — с 15 до 16, 7 часов — с 16 до 18. К зарплате полагается «бонус» в виде выплат от центра «Работа России» в размере 2,6 тысячи рублей.