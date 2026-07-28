В Татарстане в первой половине 2026 года работу нашли более 6 тысяч подростков

Для подростков действуют строгие ограничения по продолжительности смены: 4 часа — с 14 до 15 лет, 5 часов — с 15 до 16, 7 часов — с 16 до 18. К зарплате полагается «бонус» в виде выплат от центра «Работа России» в размере 2,6 тысячи рублей.