Что такое монарда: описание цветка, советы по выращиванию

«Для лекарственных целей подходят все надземные части монарды. Грубые, толстые стебли лучше убирать, оставляя нежные листья, цветы, побеги. Ее срезают только в начале цветения, потому что именно в это время в растении больше всего эфирных масел. В листьях и соцветиях содержится до 3% эфирных масел, а в стеблях их очень мало. Не стоит сильно измельчать сырье: это может повредить эфирномасличные железки: из-за этого улетучится масло и снизится качество сушеной травы».