Что такое монарда: описание цветка, советы по выращиванию

Монарда, известная среди садоводов как дикий бергамот, популярна благодаря продолжительному и пышному цветению, ароматному эфирному маслу и пряной зелени, богатой природными антисептиками и антиоксидантами. РБК Life рассказывает, чем полезна монарда, как вырастить ее на участке и где можно применять это растение.
Содержание.
Что это.
Виды.
Посадка и уход.
Применение.
Вопросы.
Главное.
Монарда: что это за растение.
Монарда (Monarda L.) — это род многолетних травянистых растений семейства яснотковые (губоцветные). В зависимости от вида и сорта может вырастать до 1,4 м, отличается характерным четырехгранным стеблем. Листья у монарды продолговатые, с зубчатым краем, а мелкие душистые цветки собраны в плотные соцветия диаметром до 7 см, каждое из которых может насчитывать около 100 цветков.
Как рассказала РБК Life кандидат медицинских наук и врач-фитотерапевт Екатерина Махонина, масло монарды пахнет лавандой, миррой с древесными нотками. Состав сильно зависит от фазы сбора травы, происхождения, вида и популяции растения. Но в любом случае в нем всегда есть фенолы в разных пропорциях — ц-цимол, карвакрол, тимол, терпинен и другие.
Монарда цветет с июля и до первых осенних заморозков. Ее прицветники обычно окрашены в красные или фиолетовые оттенки, однако на кислых почвах могут приобретать грязновато-розовую окраску. В природе растение распространено в Северной Америке — от Мексики до Канады. В России монарду чаще всего выращивают как декоративную и пряную садовую культуру.
Монарда не входит в перечень фармакопейных растений ни в России, ни в большинстве других стран и не используется в доказательной медицине. Однако исследования подтвердили ряд ее потенциально полезных биологически активных свойств.
Вид цветов монарды зависит от разновидности и сорта растения.
(Фото: Wirestock Creators / Shutterstock / FOTODOM).
Виды монарды.
Род объединяет до 20 видов монарды. В России выращивают две основные группы [1]:
Теплолюбивые монарда лимонная (Monarda citriodora L.), м. точечная (M. punctata L.) и их гибриды — в умеренной зоне их выращивают как однолетники.
Морозоустойчивые монарда двойчатая (Monarda didyma L.) и дудчатая (Monarda fistulosa L.) — их можно выращивать как многолетники в умеренной полосе.
Монарда лимонная (М. citriodora) — красивое пряное растение. Ее листья содержат вещества, подобные тем, что есть у базилика, мелиссы, мяты. В России выведены сорта Мона Лиза и Симка: их зелень можно использовать уже на 30-й день после посева [2].
Монарда лимонная отличается сильным запахом и цветками: они собраны в ярусы.
(Фото: Donna Bollenbach / Shutterstock / FOTODOM).
Монарда двойчатая (М. didyma L.) может достигать до 1,2 м, имеет прямостоячие стебли, листья до 12 см, овальные, светло-зеленые, зубчатые по краю. Это могут быть высокорослые и компактные кусты с цветами красного, сиреневого, розового, белого, фиолетового цветов. Популярны сорта Адам (алые цветки, компактный куст), Махагон (соцветия темно-красные и закручены на концах), Крофтвей Пинк (сиренево-розовые), который хорошо цветет даже в тени и подходит для букетов, ярко-красный Кембридж Скарлет, розовый Роуз Куин, пурпурный Сансет.
Цветки монарды двойчатой выглядят как большой шар с взъерошенной короной, чаще красных оттенков.
(Фото: Walter Erhardt / Shutterstock / FOTODOM).
Монарда дудчатая или трубчатая (М. fistulosa) компактна, ее эфирные масла содержат много тимола. Особенно популярны карликовые виды монарды дудчатой до 35 см высотой со светло-лавандовыми цветами.
Цветы монарды трубчатой выглядят как пушистый шарик правильной формы, чаще розового и сиреневого цвета.
(Фото: Cynthia Shirk / Shutterstock / FOTODOM).
Популярны также гибридные многолетние сорта монарды, такие как Blaustrumpf — высокорослый сорт до 1,2 м в высоту, подходит для срезки в букеты; Squaw — зимостойкий сорт с красными цветками; Pawnee — высокорослый сорт до 1,8 м с лиловыми цветами.
Сорт Pawnee благодаря высоте подходит для высаживания вдоль заборов, позволяет реализовать идеи ландшафтного дизайна.
(Фото: Molly Shannon / Shutterstock / FOTODOM).
Многие сорта монарды, которые выращивают в России — голландской и немецкой селекции, адаптированы под зоны морозостойкости USDA 4−5: для регионов с зимними температурами от −23,3 °С до −34,4 °С. Это неприхотливые и красивые многолетники.
Монарда: посадка и уход.
Посадка в открытый грунт.
Растения лучше сажать на солнечном или полутенистом участке с нейтральными, слабощелочными или слабокислыми почвами. Монарда не любит сильнокислых грунтов, тяжелых почв, избыточной влаги. На обедненных грунтах хорошо отзывается на подкормки. От воздействия ветра растение искривляется, поэтому следует выбирать укрытые участки.
Монарду можно посеять в открытый грунт, однако в таком случае многолетнее растение развивается медленно и цветет только на второй год. Поэтому эффективнее выращивать ее рассадой:
Посеять во второй декаде марта. Семена монарды перед посевом нужно стратифицировать при температуре 1−4 °С в течение 14−20 дней. Следует сеять поверхностно, на глубину не более 2 мм, не засыпая землей, потому что для прорастания им нужен рассеянный свет и тепло от 20 .
Через 20 дней всходы нужно пикировать с расстоянием 5 см и затем подкормить азотом.
В грунт следует высаживать 60-дневную рассаду примерно в третьей декаде мая. Если растение нужно для сбора листьев, можно посадить его чаще: 10 штук на квадратный метр, для декоративных целей сажают по 4−5 штук.
Через две недели после посадки подкормите удобрениями азота, фосфора и калия, например, «Кемирой» или «Агриколой».
При рассадном способе монарда зацветает в тот же год и цветет до заморозков.
Однолетнюю монарду (лимонную) можно посадить и безрассадным способом, поскольку за лето она дает хорошую вегетативную массу. В таком случае стратифицированные семена сеют в мае сразу в открытый грунт в бороздки с расстоянием 30 см между посадками и 70 см между рядами.
Семена монарды при комнатной температуре сохраняют всхожесть не более 2 лет, после чего всхожесть падает ниже 30%. Поэтому лучше не запасать их впрок, а собирать ежегодно.
При размножении семенами монарда теряет сортовые признаки, в том числе махровость и оттенок цветов, поэтому чаще ее выращивают вегетативным делением или отрезками корней.
Кусты делят весной до начала роста побегов: его выкапывают и разделяют так, чтобы на каждой делянке были корни и 2−3 побега. Через две недели после посадки вносят подкормку: 10 г азота, 15 г суперфосфата и 10 г калийной соли на квадратный метр.
Уход за монардой.
Через 3−4 года на кусте вырастает до 150 цветоносов, и в это время он становится особенно красивым и пышным. Монарда старше 5 лет теряет в декоративности и продуктивности, поэтому каждые 4−5 лет лучше разделять и омолаживать растение.
Правила и рекомендации по уходу за монардой:
Перед цветением сделать вторую подкормку комплексным удобрением вроде «Кемиры», «Агриколы».
На второй и последующие годы после посадки ранней весной внести в почву 20 г аммиачной селитры на квадратный метр, зарыхляя удобрение в землю вокруг куста.
Осенью или в августе в приствольный круг внести гранулированный 20 г суперфосфата и 10 г калийной соли на квадратный метр. Это увеличит зимостойкость корневищ в холодную малоснежную зиму.
Раз в четыре года делить и рассаживать кусты для омоложения, когда центральные корневища отмирают.
Из заболеваний монарда наиболее подвержена мучнистой росе, обычно при избытке азота весной и из-за сухости. Поэтому важно поливать растение в сухую погоду, мульчировать почву торфом или перегноем.
Избыток кальция приводит к хлорозу: у монарды желтеют верхние листья, а прожилки остаются зелеными. Часто профицит кальция связан со щелочными почвами, поэтому важно поддерживать нейтральный pH грунта.
Польза и применение монарды.
Материал носит ознакомительный характер и основан на данных научных исследований. Несмотря на растительное происхождение монарды, перед ее использованием в лечебных или профилактических целях рекомендуется проконсультироваться с врачом-терапевтом или другим профильным специалистом.
Монарда не входит в официальный перечень фармакопейных растений, но активно используется в народной медицине. На основе растения готовят эфирное масло, гидролаты, настои и настойки, которые применяют для различных целей:
Монарда лимонная обладает репеллентным действием — отпугивает мошек и комаров.
В косметологии гидролаты монарды используют как антибактериальное средство для жирной кожи, склонной к высыпаниям. Однако монарда содержит кумарины: они повышают чувствительность кожи к ультрафиолету, поэтому обязательно использование солнцезащитных средств.
Эфирное масло монарды изучают как вспомогательное средство при лечении онихолизиса (отслоения ногтя) и грибковых заболеваний кожи, особенно если болезнь часто возвращается.
Водные и спиртовые настои монарды проявляют антимикробные, противовоспалительные, противогрибковые и регенерирующие свойства, могут применяться местно для заживления ран [3], [4].
Настои монарды используют для полосканий носа и рта при простудах, ангине, стоматологических заболеваниях. Они могут стимулировать заживление тканей [5].
Спиртовую настойку монарды дудчатой используют при бактериальном поражении органов дыхания и пазух носа (в частности, при муковисцидозе и устойчивости к антибиотикам) [6].
Эфирное масло и гидролаты используют местно для смазываний и умываний.
Листья и цветки монарды добавляют в чай, консервы и маринады, из них делают отвары и настои для питья и полоскания. Свежие листья и цветки подойдут в качестве приправы в варенье из яблок и груш, во фруктовые желе, компоты и салаты.
"Флавоноиды монарды обладают противовоспалительным действием. Масло монарды особенно активно против трех родов грибов — Aspergillus, Penicillium, Mucor — которые в том числе вызывают патологии у людей и животных. Сок из свежих листьев за счет содержания тимола может помочь при заживлении ран.
Настои и чаи с монардой хороши при простуде, потому что ее эфирные масла борются с инфекциями и укрепляют иммунитет. Монарду вкусно пить как добавку к черному чаю: вкус как у заморского бергамота, дозировка минимальная (щепоть на небольшой чайник), а пользы много. Также масло монарды и его аромат действуют как антистрессовое и расслабляющее средство".
Екатерина Махонина.
Кандидат медицинских наук, врач-фитотерапевт, руководитель русской школы травничества.
Несмотря на активное изучение свойств этого растения, еще недостаточно научных данных: большинство исследований проведены в лабораториях или на животных, не хватает качественных клинических исследований. Чаще всего исследуется эфирное масло монарды и действие содержащегося в нем тимола. При этом очень мало данных по настоям и чаям.
В лабораторных условиях были исследованы:
антиоксидантные свойства эфирного масла монарды дудчатой по отношению к штаммам Klebsiella pneumoniae, которые вызывают заболевания дыхательных и мочевыводящих путей [7];
противовоспалительное действие в лабораторных моделях: масло монарды двойчатой оказало позитивное влияние на провоспалительные цитокины, антибактериальную и противогрибковую активность [8].
"Монарду не используют в России в научной медицине. Однако в последние годы ведут исследования по изучению и возможному введению растения в медицинскую практику. В основном применяют два вида — Монарду дудчатую и Монарду двойчатую. Растения содержат эфирные масла. В их состав входят вещества тимол и карвакрол — мощные природные антисептики. Также в масле присутствуют п-цимен, тимохинон.
В настоях и настойках монарды есть флавоноиды и фенольные кислоты, рутин, гиперозид, лютеолин, а также розмариновая, хлорогеновая и кофейная кислоты. Эти вещества обладают противовоспалительным, антиоксидантным, антимикробным действием. Поэтому монарду можно использовать при таких патологиях, как респираторные заболевания, заболевания желудочно-кишечного тракта (диспепсические расстройства, желчегонное средство), воспалительные и грибковые поражения".
Юлия Лигостаева.
Кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры фармакогнозии и ботаники Новосибирского государственного медицинского университета.
Противопоказания.
Масло монарды требует осторожности, поскольку оно содержит аллерген — терпеноид гераниол. Фенолы также могут раздражать слизистые и кожу. Поэтому важно проверять масло на индивидуальную переносимость. Концентрация более 1% может вызывать раздражение, поэтому эфирное масло надо разбавлять другим — виноградным, персиковым, оливковым.
Противопоказаны экстракты и масла монарды во время беременности, лактации, а также детям. Из-за фенолов масло не показано при эпилепсии и гипертонии, сердечной недостаточности, язвенных болезнях ЖКТ, болезнях печени и почек [9].
В эфирном масле монарды, которое растет в средней полосе России, преобладает карвакрол, а в южных регионах — тимол [10]. Карвакрол чаще вызывает раздражение слизистых, поэтому нужно использовать менее концентрированные составы.
Монарду используют в народной медицине.
(Фото: Cavan-Images / Shutterstock / FOTODOM).
Вопросы о монарде.
Что такое бергамот монарда?
Монарду также называют бергамотом: монарду дудчатую — диким бергамотом, а монарду двойчатую — пчелиным или красным бергамотом, а также золотой мелиссой или чаем Освего. Аромат бергамота у монарды связан с летучими веществами линалоолом и тимолом.
Как применять монарду против грибка ногтей?
Масло монарды в концентрации 0,05−1% может подавлять различные штаммы патогенных грибков. Его применяют местно в виде масла, бальзама, обязательно в сочетании с антигрибковыми препаратами. Особенно уместно масло монарды при лечении рецидивирующих грибковых патологий с резистентностью к препаратам. Терапия грибка ногтей всегда требует контроля врача, поскольку важно выявить вид грибка и его чувствительность к антимикотикам.
Как собирать и сушить монарду на зиму?
В момент бутонизации в масле преобладает карвакрол, в цветение — максимально повышается тимол. К концу цветения снижается концентрация всех фенолов. В период плодоношения снова вырастает содержание тимола и карвакрола. Монарду идеально собирать в фазе распускания половины цветков в соцветии, рано утром после высыхания росы — в этот период в цветках максимум эфирных масел.
«Монарду заготавливают в начале фазы массового цветения. Срезают цветоносы (облиственные стебли) длиной до 20 см. Сушку сырья проводят естественным путем: под навесами, в тени, на открытом воздухе, но без доступа прямых солнечных лучей. Чтобы сохранить концентрацию эфирных масел, важно сушить монарду при температуре не выше 35 , поскольку тимол улетучивается уже при 40 °С».
Константин Качкин.
Кандидат биологических наук, доцент кафедры фармакогнозии и ботаники Новосибирского государственного медицинского университета.
«Для лекарственных целей подходят все надземные части монарды. Грубые, толстые стебли лучше убирать, оставляя нежные листья, цветы, побеги. Ее срезают только в начале цветения, потому что именно в это время в растении больше всего эфирных масел. В листьях и соцветиях содержится до 3% эфирных масел, а в стеблях их очень мало. Не стоит сильно измельчать сырье: это может повредить эфирномасличные железки: из-за этого улетучится масло и снизится качество сушеной травы».
Екатерина Махонина.
Кандидат медицинских наук, врач-фитотерапевт, руководитель русской школы травничества.
Сколько лет монарда растет на одном месте?
Монарда при условии морозостойкости — многолетнее растение. Оптимальный срок жизни куста — 3−5 лет, примерно к пяти годам центральные стебли увядают, некогда пышная масса редеет, растение дает меньше листьев и цветков. Поэтому через 3−4 года жизни куст рекомендуют омолаживать делением.
Главное о монарде.
Монарда (Monarda L.) — многолетник семейства яснотковые с прочным четырехгранным стеблем, пряным запахом лаванды и бергамота.
Морозостойкие многолетники — монарда двойчатая и дудчатая — выдерживают до −34 °C в зависимости от сорта. Теплолюбивые монарда лимонная и точечная в условиях умеренной полосы выращиваются как однолетники. Российские сорта Мона Лиза, Симка дают богатую антиоксидантами зелень уже на 30-й день после посева.
Семена монарды теряют всхожесть (до.
При подготовке материала мы использовали научные публикации и учебники специалистов и ученых в области ботаники, фитохимии, фармакогнозии и фармацевтики Г. И. Высочиной, В. А. Куркина, Е. В. Красюк, О. М. Шевчук, О. К. Кустовой, С. А. Феськова, В. С. Елисеевой, Д. М. Чепурко.