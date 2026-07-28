Путин призвал поддерживать бойцов СВО и их семьи

Путин подчеркнул, что Совет Федерации, представляющий интересы всех регионов, играет здесь особую роль — ведь многие подразделения формируются именно на местах. Он выразил уверенность, что все органы власти продолжат системную работу в этом направлении. При этом президент признал: объём задач огромен, и здесь важна каждая деталь.